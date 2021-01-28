▲ 蓬佩奧人走茶涼 非洲小國退出美國「淨網」拒棄中國

美國拜登新政府新氣象，新任國務卿布林肯表示期望與中國既競爭且合作；那邊廂非洲小國史瓦帝尼（Eswatini）宣佈，退出美國前國務卿蓬佩奧倡導，旨在針對華為等中國電訊網絡企業的「清潔網絡」計劃。更耐人尋味的是，史瓦帝尼不到兩周前才加入蓬佩奧「清潔網絡」，現在卻隨拜登政府上任退出；史瓦帝尼也是少數未有與北京建交，而與台北有邦交的國家。

史瓦帝尼舊稱斯威士蘭（Swaziland），位於非洲南端，與南非及莫桑比克接壤。史瓦帝尼1月15日宣佈加入美國「清潔網絡」，成為首個加入計劃的非洲國家，並與時任美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）發表聯合聲明，稱史瓦帝尼對「清潔網絡」充滿熱情，而當時距離特朗普與蓬佩奧下台只有5天。

不過未到兩周，史瓦帝尼即180度大轉彎。史瓦帝尼信息通信科技部宣佈廢除1月15日聲明，原因是「基於決定加入計劃過程的合法性事宜」。

當局指出，部門明白電訊基建安全的重要，並會採取基於事實、基於標準的態度來應對安全挑戰；部門相信應當同等重要發展與安全，以尋求史瓦帝尼王國的最大利益。

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外媒引述消息人士披露，史瓦帝尼當初加入「清潔網絡」，是信息通信科技部署理部長庫馬洛（Manqoba Khumalo）的個人草率決定，而正式部長兼國王長女西卡妮索公主（Princess Sikhanyiso Dlamini）得悉後介入事件，推翻了決定，並表明需要辦理妥當各式手續前，才可決定是否重返計劃。

據報道，庫馬洛曾以美企可口可樂任職多年，2018年出任史瓦帝尼商業和貿易部長。

外媒分析認為，隨住拜登政府上台，特朗普朝代各種政策會否獲得延續都成為未知之數，史瓦帝尼王室或覺得不宜靠邊站，以免損害國家利益。

事實上，美國國內亦對特朗普政府政策有許多不滿，認為其攻擊中國手段範圍大廣，難以執行並會損害美國自身利益。如今蓬佩奧、克拉奇等人下台後也遭中國制裁，限制與其相關企業跟中國生意交往。

蓬佩奧去年推出「清潔網絡」計劃，要求各國跟隨美國禁用中國網絡供應商、設備、程式、光纜等。美國國安局前僱員斯諾登曾大揭美國網絡監控多國國民下，中方形容，美國自己渾身污跡，蓬佩奧卻談「清潔網絡」，荒謬可笑。

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責任編輯：連兆鋒