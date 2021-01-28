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春運航班退票率急增達平日6.4倍 酒店訂房卻異常火爆

社會熱點 14:00 2021/01/28

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春節出行人數大減，航班出現退票潮

為期40天的內地春運今日（28日）拉開序幕，因全國呼籲「就地過地」，加上民航局下令開放免費退票，航班退票率高達平日的6.4倍，票價跌至5年低位。最繁忙的北京首都機場，首日離境人數按年跌逾六成。相反，酒店得益本地遊的興起，訂房量突然暴增。

根據內地訂票平台數據，民航局26日發布退改通知後，退票諮詢量與上一時段相比增長3倍。國內九成以上的航空公司發布了退票政策，昨日（27日）0時一過，退票頁面瞬時訪問量達到10倍以上，當日機票退訂量達到日常狀態6.4倍。另外，截至25日，平台上今年春運期間機票平均支付價格僅為651.36元人民幣，比2019年時便宜近200元，創5年來春運前機票預售價格新低。

北京首都機場春運首日當相冷清，預計升降航班551架次，運送旅客3.76萬人次。機場方面估計整個春運保障旅客192.7萬人次，日均客流量4.8萬人次，航班量約2.2萬架次，日均約545架次。與去年相比，旅客量下降約63%，航班架次下降約45%。

  • 首都機場在春運首日顯得相當冷清
  • 首都機場在春運首日顯得相當冷清
  • 出境旅客寥寥無幾
  • 出境旅客寥寥無幾
  • 出境旅客寥寥無幾

與此同時，酒店業卻因本地遊的興起而突然興旺，城市度假酒店、近郊度假酒店更受青睞。上海、北京、三亞、廣州、深圳、杭州、南京、蘇州、重慶、大理為酒店訂單量前10城市，其中上海、北京、深圳、蘇州、大理位列酒店訂單增幅前五。星級酒店預定佔比高達66.8%，尤其是2月14日前後，許多酒店價格較除夕增長一倍。春節本地遊、周邊遊產品日搜索量也增長高達137%。

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責任編輯：陳建錫

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