中美關係「四要四不要」 崔天凱再喊話拜登勿挑戰紅線

美國新任總統拜登上場後，中美關係何去何從備受關注。中國駐美大使崔天凱連續兩日喊話拜登政府，周三（27日）提出中美「四要四不要」，要互信、不要誤判；要對話、不要對抗；要合作、不要爭鬥；要交流、不要隔絕。

他表示，把中國當作戰略對手和假想敵是嚴重戰略誤判，又認美若調整策略聯合盟友制衡中國，或導致新的失衡。他並警告，在中國主權、統一和領土完整問題上，不要挑戰中方的紅線。

據中國駐美大使館官網，崔天凱出席中國人民爭取和平與裁軍協會與卡特中心舉辦的對話會，主題為「中美接觸42年：過去的成就，未來的調整」。

▲ 崔天凱（資料圖片）

夥盟友遏華、重返亞洲 或致新失衡

崔天凱指出，42年前中美打破冷戰堅冰，超越意識形態分歧，不斷深化互利合作，給兩國人民帶來巨大福祉，共同做出正確選擇。但過去幾年一些人試圖否定這些基本事實，製造謠言、煽動仇恨、挑起爭端，劫持美國對華政策，把中美關係推向對抗危險深淵，嚴重損害人民根本利益，注定失敗告終。

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他提到，近來有觀點指美國應調整策略，聯合盟友制衡中國，在亞太地區重建平衡和秩序合法性。他認為這種調整可以說「換湯不換藥」，很可能重蹈錯誤的覆轍，導致新的失衡，進一步擾亂地區秩序。

他說，在新的歷史關口，中美再次面臨重大抉擇，贊同兩國必須緊密相連，重建尊重、信任和正常關係，並希望正直、坦誠、尊重和遠見能夠回歸美國對華政策。

不必做戰略對手 勿挑戰中方紅線

崔天凱提到，中美要互信，不要誤判，指兩國可以從對方繁榮發展中獲益，兩國可以有競爭，但不必做對手，更應成為夥伴。把中國當作戰略對手和假想敵是嚴重戰略誤判，如果據此制定政策，將犯重大戰略錯誤。

對於中美差異和分歧，他提出中美要對話，不要對抗。又指中美關係被炒作的一些問題，打的所謂「價值觀」旗號，實際上聚焦是中國不可分割的領土，讓人不得不質疑其背後意圖。在這些事關中國主權、統一和領土完整的問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，希望美方尊重中方核心利益，不要挑戰中方的紅線。

崔天凱並說，中美要合作，不要爭鬥，期待與美方加強應對氣候變化和抗疫合作，共同防範抵禦國際經濟金融風險。同時要交流，不要隔絕，相信21世紀沒有「麥卡錫主義」橫行之地，沒有任何勢力能夠把中美人民推回封閉隔絕時代。

此前一天，崔天凱接受央視節目採訪，回應拜登政府提出將耐心面對中國時指，光有耐心還不夠，還要有理性，還要有誠意，稱美國把中美關係定義為戰略競爭關係，對中國內外政策的一些看法也不準確。

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責任編輯：林佩怡

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