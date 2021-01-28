反華情緒不敵需求 中國智能手機在印度市佔率創新高

中印持續多個月的邊境衝突仍未平息，印度有不少地區去年曾掀起反華熱潮。不過，有數據顯示，中國品牌去年在印度智能手機市場佔比為75%，高於2019年的71%，並創至少2014年以來最高。分析師稱，反華情緒在去年年底已基本消退，在線教育等活動增加令消費者的需求上升。

中國品牌市場佔比為75%

據路透社報道，研究機構Counterpoint表示，中國智能手機品牌2020年增加了在印度的市場份額。

中國品牌去年在印度智能手機市場佔比為75%，高於2019年的71%，並創至少2014年以來最高。

小米仍是2020年印度市場最暢銷的手機，儘管市佔率略低於上年的27%但仍有26%。韓國三星以21%的份額位列第二。

Counterpoint的數據顯示，印度接下來的手機大牌為Vivo、Realme和Oppo，全都是中國品牌。

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有分析師表示，到年底時，反華情緒基本消退。還有分析師指出，在線教育等多種新的使用案例，以及內容消費的增加，是消費者需求高的主要因素。

中印於本月24日舉行第九輪軍長級會談，就在會談前幾天，兩軍在印度東北部錫金邦接壤的邊境發生衝突，消息稱解放軍20人受傷、印方4人受傷。此外，印度傳媒報道，印度電子和信息技術部通知，將永久禁用59個中國App，包括TikTok（抖音）、WeChat（微信）、百度、阿里巴巴的UC Browser。

責任編輯：尹航

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