  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度禁TikTok等多款中國App 自家工人或先「中槍」

國情動向 15:08 2021/01/28

分享：

TikTok擬裁減印度本土的員工

中印關係持續惡化，印度據報將永久禁止使用TikTok等58款中國App。內媒引述消息指，TikTok母公司字節跳動已經通知印度員工，正在縮減印度團隊規模，只保留關鍵崗位。分析認為，若禁令進一步落實，其他被禁的中企可能被迫採取類似行動。

報道指，印度政府自去年6月底禁止TikTok後，至今依然沒有就該應用何時能返回該國提供明確信息。TikTok發言人表示，「在支持了我們在印度的2,000多名員工半年多之後，我們已經別無選擇，只能減少員工數量。」我們十分清楚這一決定對印度員工產生的影響，但我們對此深表遺憾。」首席執行官Vanessa Pappas表示，公司曾希望禁令只是臨時性質，然而7個月後，情況並非如此。

知情人士表示，禁令頒布後，印度員工被告知要專注於開發字節跳動的其他應用，比如生產力套件Lark，這些應用在印度沒有被屏蔽。此外，字節跳動還停止了在印度的所有營銷努力，以在該國推廣其其他服務。

在頒布禁令之前，印度是TikTok最大市場之一。但自去年中印邊境爆發衝突以來，印度連續4次以「維護國家安全」為由，對擁有中國背景的手機App採取禁用措施。中國駐印度使館早前回應指，有關做法嚴重損害中國企業合法權益，中方對此堅決反對。

【中印衝突】印度據報永久禁用TikTok、Wechat等59中國App

中印再傳邊境衝突各有傷兵 但胡錫進這樣說

【中印衝突】兩軍坦克邊境對壘 解放軍在高地設戰略哨所（組圖）

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

外交 地緣政治 經濟 中印關係 印度 中國 抖音 字節跳動

下一篇文章

中美關係「四要四不要」 崔天凱再喊話拜登勿挑戰紅線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國新冠疫苗已打2277萬劑 全球第二直追美國
中國新冠疫苗已打2277萬劑 全球第二直追美國
中國新冠檢測致冷凍貨櫃滯留港口 恐波及全球供應鏈
中國新冠檢測致冷凍貨櫃滯留港口 恐波及全球供應鏈
崔天凱回應拜登耐性對中國：美國最應恢復這5樣
崔天凱回應拜登耐性對中國：美國最應恢復這5樣
【新冠疫苗】秘魯志願者在國藥疫苗試驗中死亡 機構澄清
【新冠疫苗】秘魯志願者在國藥疫苗試驗中死亡 機構澄清
拜登對華政策挑戰：中美之間這投資規模 遠超官方數據
拜登對華政策挑戰：中美之間這投資規模 遠超官方數據
避免集團式冷戰問題上 外媒：默克爾站在習近平一邊
避免集團式冷戰問題上 外媒：默克爾站在習近平一邊