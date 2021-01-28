印度禁TikTok等多款中國App 自家工人或先「中槍」

▲ TikTok擬裁減印度本土的員工

中印關係持續惡化，印度據報將永久禁止使用TikTok等58款中國App。內媒引述消息指，TikTok母公司字節跳動已經通知印度員工，正在縮減印度團隊規模，只保留關鍵崗位。分析認為，若禁令進一步落實，其他被禁的中企可能被迫採取類似行動。

報道指，印度政府自去年6月底禁止TikTok後，至今依然沒有就該應用何時能返回該國提供明確信息。TikTok發言人表示，「在支持了我們在印度的2,000多名員工半年多之後，我們已經別無選擇，只能減少員工數量。」我們十分清楚這一決定對印度員工產生的影響，但我們對此深表遺憾。」首席執行官Vanessa Pappas表示，公司曾希望禁令只是臨時性質，然而7個月後，情況並非如此。

知情人士表示，禁令頒布後，印度員工被告知要專注於開發字節跳動的其他應用，比如生產力套件Lark，這些應用在印度沒有被屏蔽。此外，字節跳動還停止了在印度的所有營銷努力，以在該國推廣其其他服務。

在頒布禁令之前，印度是TikTok最大市場之一。但自去年中印邊境爆發衝突以來，印度連續4次以「維護國家安全」為由，對擁有中國背景的手機App採取禁用措施。中國駐印度使館早前回應指，有關做法嚴重損害中國企業合法權益，中方對此堅決反對。

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責任編輯：陳建錫

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