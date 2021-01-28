TWICE周子瑜台南家失竊 清潔工偷簽名相賤賣這個價

南韓人氣女子組合TWICE的台灣成員周子瑜，在台南的住家失竊，涉案竊賊竟是周家聘請的29歲清潔女工，偷走周子瑜的簽名相、專輯和寫真集，其中簽名相被指以「賤價」5張250元（新台幣，下同；折合約70港元）在變賣，即一張僅約14港元。

高雄警察局刑事警察大隊今日上午舉行記者會，指上周六（23日）接獲周子瑜媽媽報案，指簽名照與簽名專輯等遭竊，也發現家中被竊物品遭家中聘請到府的汪姓清潔人員，刊登於網路購物平台。

警方調查發現，周媽媽經友人介紹，以每周1200元（折合約336港元）聘請汪姓女子到家打掃一次，但汪姓女子利用打掃時、無人在家，接連在去年11月和今年1月偷走物品，再透過網上、寄放不知情友人開的咖啡廳出售。據周媽媽說，家中簽名專輯主要是用作日後公益，簽名照送親朋好友。

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警方日前搜索汪姓女子的住家，查扣62張簽名照、11套簽名專輯、2本簽名寫真書、涉案手機1部與贓款3000元（折合約842元）等證物，緝獲汪姓女子到案。

據警方表示，汪姓女子在網上以250元販售5張周子瑜簽名照一套，簽名專輯3000元，最貴的寫真書要價1萬元（折合約2800港元）。有台灣傳媒形容，簽名照屬「賤賣」，市面行情價一張可破千元（超過280港元）。

汪姓女子到案後供稱，她和老公從事上門清潔，在外也接其他清潔案，一時好奇才偷相關物品販售，只賣出一套簽名專輯獲利3000元，檢方偵訊後准她以2萬元（約5600港元）保釋。

周子瑜媽媽表示，犯錯應該接受處罰，基於愛心，希望汪事後可以做些公益，回饋社會。

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責任編輯：林佩怡

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