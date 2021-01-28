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特斯拉：上海超級工廠今年產能 計劃增加至45萬輛

經濟脈搏 15:09 2021/01/28

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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）當地時間27日在特斯拉第4季財報電話會議上表示，特斯拉上海超級工廠的產能現已達25萬輛每年，計劃增加至45萬輛每年，市場對於Model 3和Model Y的需求十分強勁。Model Y已在2020年底投產，並且將逐步達到最大產能。

據《澎湃新聞》報道，特斯拉在四季度財報裡表示，上海超級工廠Model 3的年產能有能力維持在25萬輛以上，Model Y生產已於2020年底開始，目前處於滿負荷生產狀態。特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）在四季度財報電話會議裡表示，上海工廠每周生產超過5000輛Model 3。

【中美貿易戰】特斯拉據報重組亞洲業務結構 重點關注中國

值得注意的是，去年特斯拉上海工廠的產能還僅為15萬輛每年，僅一年時間工廠年產能直線提升3倍。2021年，上海超級工廠對特斯拉全球戰略的支柱作用將更加明顯。

此外，特斯拉最近開始將上海超級工廠生產的 Model 3 運往歐洲以及亞太地區多國，補充了弗里蒙特工廠在這些市場的產能。

他並透露，特斯拉將發表新款中國區Model S，其中Model S Plaid版正在生產中，預計2月開始交車；新款Model X也正在計畫中，將在新款Model S交付不久後推出。

特斯拉國產Model 3開放預訂 比進口版平近5萬人幣

特斯拉中國官網顯示，Model S Plaid續航里程達628公里，最高速度高達每小時320公里，百公里加速時間僅需2.1秒。由於Model S的超強性能，外界多將該款車型媲美為保時捷Taycan。

馬斯克還表示，晶片短缺可能對公司生產造成短期影響，正在盡最大努力度過晶片短缺的難關。

責任編輯：鄧中建

上海特斯拉電動車疑自燃 車主稱事發時未充電（有片）

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