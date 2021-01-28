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【A股脈搏】人行抽水資金緊 滬指跌2%險守3500點

經濟脈搏 15:28 2021/01/28

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人民銀行抽水，市場資金面明顯偏緊，A股三大指數今日全線下跌，滬指挫近2%，險守3500點，深成指及創業板指大跌逾3%。

人行今日開展1000億元逆回購，不及2500億元的到期量，淨回籠1500億元。從周一到周四，4日累計已淨回籠5685億元。據統計，本周共8545億元央行流動性工具到期，包括2405億元定向中期借貸便利（TMLF）和6140億元逆回購，是本月到期回籠壓力最大的一周。

深證成指跌逾3%

市場流動性擔憂引發觀望情緒，三大指數全線低開，盤中指數再度回落，滬指尾盤一度失守3500點，截至收市，滬指下跌1.91%，報3505.18點；深證成指跌3.25%，報14913.21點；創業板指跌3.63%，報3161.86點。

滬深兩市成交總額9156億元（人民幣，下同），其中滬市成交3916億元，深市成交5240億元，北向資金合計淨流出64億元。

盤面上，行業板塊多數下跌，煤炭開採、港口航運、醫療器械、半導體、國防軍工、食品飲料跌幅居前，酒店餐飲、傳媒、保險上漲。微信小程序、云遊戲、手機遊戲等概念股上漲。

中信證券研究所副所長明明最新報告稱，當前時點或確實面臨著貨幣政策短時間內快速收緊的局面，後續可能會面對波動性更大的資金面環境。

天風證券研報稱，今年春節疫情防控提倡「就地過年」，有望催生新一輪「宅經濟」。就地過年限制跨地區人員流動，減少走親訪友頻率，有望顯著提升居民居家時長，而遊戲作為線上娛樂和社交方式預計將繼續受益。

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責任編輯：蒯宇澄

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