清肺排毒湯醫治新冠肺炎 內地最新研究解釋藥理機制

新冠肺炎疫情爆發以來，內地一直強調中西結合治療。河北、吉林將「清肺排毒湯」列為治療的首選方劑；國家中醫藥管理局也曾詳細講解該款湯水的煮法，以及注意事項。在上海，一個專家團隊近日就成功通過系統藥理學方法，探討其治療新冠肺炎的作用機制。

該個由上海中醫藥大學張衛東教授團隊主持的研究，近日在植物藥理學國際期刊《植物藥》（Phytomedicine）上發表。研究發現，從分子水平上看，清肺排毒湯口服後的12個入血成分，可通過作用於與新冠肺炎密切相關的55個靶點，進而在治療中發揮重要作用。其中四種化合物（黃芩苷、甘草酸、橙皮苷和金絲桃苷）和7個靶點是清肺排毒湯發揮效應的關鍵分子。

從通路水平看，24條重要通路與55個重要靶點相互作用，一共形成5個功能模塊，對應於清肺排毒湯在免疫調節、器官保護、損傷細胞清除、抗炎等方面的作用。清肺排毒湯還可調控6大生物學過程，發揮免疫調節、抗感染、抗炎和多器官保護作用。分子對接發現清肺排毒湯的化合物可能與6種與新冠病毒蛋白相互作用的宿主蛋白結合，提示清肺排毒湯可能有一定的抗病毒作用。

此外，研究團隊還採用實驗驗證了清肺排毒湯的多種功效，包括抑制IL6、CCL2、TNF-α、NF-κB、PTGS1/2、CYP1A1、CYP3A4活性、上調IL10表達和抑制血小板聚集。張衛東指出，上述研究為清肺排毒湯如何治療新冠肺炎提供了實驗支撐，加深對該款湯水的理解，促進該方劑在抗擊新冠肺炎中的更多應用，也為以清肺排毒湯為代表的中藥方劑的系統性分析提供了有益思路。

去年，內地也有研究指出，在輕型、普通型患者和重症、危重型患者中，早期使用清肺排毒湯可顯著改善臨床痊癒時間、臨床痊癒率及核酸轉陰天數、病程時間等指標。

清肺排毒湯藥方

根據 國家中醫藥管理局網站說法，清肺排毒湯共用21味中藥材，分別是 麻黃9g，炙甘草6g，杏仁9g，生石膏15-30g (先煎)，桂枝9g，澤瀉9g ，豬苓9g，白朮9g、茯苓15g，柴胡16g， 黃芩6g，姜半夏9g，生薑9g，紫菀9g，冬花9g， 射干9g，細辛6g，山藥12g，枳實6g ，陳皮6g，藿香9g。水煎服，每天1劑，早晚兩次，飯後40分鐘溫服。如有條件，服藥後可加服米湯半碗至一碗。3劑藥一個療程。石膏用量隨發熱情況加減。 從功效上講，其突出內外兼治的原則，即外治邪毒之氣，又內祛痰濕之邪，兼顧護陽氣。

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責任編輯：陳建錫

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