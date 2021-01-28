中超被曝普遍球隊欠薪 足球泡沫要破了？

根據中國足協通知，中超球隊提交2020賽季工資獎金確認表的截至日期即將屆滿，但有內地傳媒報道，普遍球隊有欠薪情況，更傳出有球會警告球員快簽字，否則破產「大家都沒得拿」。

綜合內地傳媒報道，中超16個球隊須於周五（29日）下午5時前，提交2020賽季工資獎金確認表，否則無法在新賽季完成資格准入。不過，近日傳出中超新科冠軍江蘇隊（原名江蘇蘇寧），打算在欠薪情況下，讓隊員在工資獎金發放確認表上簽字，遭到隊員拒絕。

《天津日報》指出，上個賽季中超16隊中，超過半數球隊有不同程度的欠薪，本賽季更是舉步維艱。

報道稱，上賽季被曝出欠薪的球隊是少數，例如江蘇、重慶等，沒被曝光的還很多，幾乎每個球隊都有不同程度的拖欠現象。除了外界聚焦的一線球員、教練員工，各球隊的預備隊、梯隊、場地建設、青訓補償等方面的拖欠比比皆是，部分更是一欠多年。

傳球會警告球員 「不簽，破產，大家都沒得拿」

另外，有足球媒體人士爆料稱，有球會告訴球員，「你不簽，我們破產，大家都沒得拿，你簽了，我們給你打欠條，緩一緩未來還能還」。

據《北京青年報》，目前中國足協沒有確認延緩球會交表期限，相關人士透露，協會在問題上堅持兩個原則：其一，球隊不得掩蓋問題，須維護球員正當權益，也就是不得欠薪﹔其二，就是不能傷害中國（職業）足球。

有傳媒周四（28日）指出，中超各隊工資表確認情況，有10個球隊的工資表簽字基本沒有問題，而天津津門虎和重慶當代兩隊問題最為嚴重，各有欠薪傳媒。

疫下投資縮減

分析認為，早年「金元足球」的泡沫掩蓋了中超的羸弱，在新冠肺炎疫情影響下，母公司經營狀況欠佳，中超的真實狀況就一覽無餘，就連恆大老闆許家印家也指示「只出不進」，中超整體經濟狀況之低迷可見一斑。

有足球記者稱，所謂的泡沫出來了，球隊在「狹義」足球產業市場上的價值，本來支撐不起這麼巨額的薪資，投資人背後主業一旦受影響，足球肯定會先供血不足。又指中國足球去泡沫的過程中，陣痛一定會有。

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責任編輯：林佩怡