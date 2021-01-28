【疫下春運】內地倡就地過年 帶火這兩種消費

在疫情防控新形勢下，多地倡導就地過年，在外打工的人士選擇不返鄉，這令線上買年貨表達心意，以及線上購買半成品製作年夜飯成為新的消費趨勢。

趨勢一：年輕人網購年貨送到家鄉

據新華社報道，商務部近期組織各家電商平台舉辦了網上年貨節。

不回家過年，如何向長輩表達心意？調查顯示，今年更多年輕人選擇網購年貨寄回家，不少網友調侃為「淘寶式拜年」。

來自淘寶的數據顯示，網上年貨節開啟首日，平台上的「年貨」搜索量增長240%。而「90后」也首次接棒，成為置辦年貨新主力，在天貓年貨節的下單比重超過六成。

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不少年輕人選擇為父母添置實用小家電。蘇寧易購數據顯示，電火鍋、烤箱、空氣炸鍋等產品搜索量分別增加200%至800%不等﹔網上年貨節期間，麵條機、洗地機、洗碗機等產品的天貓銷量增幅超過100%。此外，保健品禮盒、體檢類套餐銷量也持續走高。

趨勢二：外賣平台和老字號飯店聚焦年夜飯

不返鄉過年，對於不會煮飯的人來說，年夜飯就成了大問題。不少餐飲品牌瞄準線上，涉足年夜飯禮盒市場。對於來自五湖四海的在外打工者，各地特產，如浙江冬筍、陝西流心柿餅、蘇州八寶飯等，也將首次走進北京、上海、深圳等地的「盒馬」門店，消費者在線上下單，30分鐘即可送貨上門。

某外賣平台數據顯示，進入臘月以來，年夜飯搜索量按年上漲4倍。該平台年夜飯項目負責人表示，在就地過年的新形勢下，半成品年夜飯及1至2人份套餐，將能更好滿足一二線城市年輕消費者需求。

責任編輯：尹航

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