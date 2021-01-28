▲ 拜登繼續遏制中國？國防部吳謙兩個英文字回應

美國拜登政府新閣員陸續正式上任，對中國具體政策尚在醞釀之中。中國國防部新聞發言人吳謙向拜登政府喊話，認為特朗普政府已經證明，遏制中國是不可能完成的任務。吳謙更配上英語：Mission Impossible！

中國國防部周四（28日）舉行舉行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校回應記者問，如何看待特朗普政府任期內的中美兩軍關係，並對未來兩軍關係的發展又有何展望。

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吳謙指出，特朗普政府任內，中美兩國關係出現嚴重困難，兩軍關係也面臨很多風險與挑戰：

「事實證明，遏制中國是不可能完成的任務，最終只會搬起石頭砸了自己的腳。 To Contain China, Mission Impossible！」

【按此觀看吳謙回應短片】

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吳謙稱，當前，中美兩國兩軍關係站在新的歷史起點上。我們希望美新政府同中方共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

吳謙透露，中美兩軍新年開展了一些務實交流。 1月26日至27日，中美兩軍舉行搜尋美軍戰俘與失踪人員遺骸視頻工作會議，就美方關注的案例及兩軍合作深入交換了意見，體現了中方在人道主義領域對美方關切的重視。

吳謙表示，希望美方本著相同的專業素養和職業精神，與中方相向而行，妥善處理中方在兩軍關係領域存在的關切，加強溝通，管控風險，避免危機，推動兩軍關係沿著正確軌道向前發展。

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美國新任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）早前在提名聽證會上大篇幅談到「中國威脅」。他稱雖然美軍對中國仍然佔優，但差距已經收窄，美國需要有能力在未來對中國構成可靠威脅，並投資於量子電腦、人工智能、戰場信息化系統與太空裝備。

奧斯汀上任後又與日本防衛相岸信夫通電，重申美日同盟，以及美日安保條約適用範圍包括中國釣魚島。

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責任編輯：連兆鋒