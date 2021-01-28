大陸國防部警告：「台獨」就意味著戰爭

近期台海局勢升溫，大陸國防部發言人吳謙今日表示，解放軍在台海的軍事活動是必要行動，又警告「台獨」就意味著戰爭。

在大陸國防部例行記者會上，有記者問到台灣民進黨當局近期表示將深化台美關係，又提及解放軍機進入台西南空域。吳謙稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。

他稱，解放軍在台海地區開展的軍事活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權安全需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應。

台獨如泡沫 「翻得起幾朵浪花？」

▲ 吳謙

「在中華民族的歷史長河上，一小撮『台獨』分裂分子的謀『獨』行徑，就像是一個泡沫，又能翻得起幾朵浪花？」吳謙正告「台獨」分子，玩火者必自焚，「台獨」就意味著戰爭。解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據台灣方面表示，解放軍連日派軍機到台灣西南空域，台灣的空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追蹤監控。另據報，中美軍機近日曾同時現身台灣西南空域，彼此交錯而過。

昨日大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，為了有效應對外部勢力干涉，以及極少數「台獨」分裂分子等，不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。台灣的陸委會昨批評，國台辦的恫嚇言論不僅破壞兩岸關係，也升高區域緊張。

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責任編輯：林佩怡

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