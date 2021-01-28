  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

路透：中國今年或不設GDP增長目標 憂債務風險

國情動向 19:33 2021/01/28

分享：

路透社引述政策消息人士報道，中國2021年可能不設經濟增長目標，原因是擔心設立目標可能鼓勵地方追求更加經濟增長，令不健康的債務增加。若消息屬實，將是中國連續第二年不設經濟增長目標。

在3月全國大會前，有關增長目標的內部討論持續，是否設立也尚未決定。消息人士指出，國家發改委仍希望設定增長目標。但據悉，倡議不設GDP目標的政府顧問，看來再佔上風。

據報道，決策官員可能暗示以就業及其他指標，作為隱性目標，但不會強調不計代價實現目標的重要性。

受新冠肺炎疫情衝擊影響，中國去年沒有設經濟增長目標，最終全年增長2.3%。據市場預計，今年中國經濟有望大幅反彈至8%左右。

另外，報道引述消息人士稱，中國預計會將今年通脹目標定在約3%，低過去年3.5%的目標，但仍高於去年實際通脹的2.5%。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿日前表示，中國今年開始應永久取消GDP增長目標，把穩定就業和控制通貨膨脹，作為宏觀政策最主要的目標。他認為，繼續設立GDP增速目標，會加大隱性債的金融風險，亦難免出現一些地方虛報增速等問題。

【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由

【中國經濟】地方GDP增長目標陸續出爐 低基數下較保守？

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國GDP去年升2.3%　全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）
2021/01/18
中國GDP去年升2.3%　全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）
中國經濟去年「一枝獨秀」 今年料仍穩中偏升
2021/01/18
中國經濟去年「一枝獨秀」 今年料仍穩中偏升
【中國GDP】發改委：經濟穩定恢復面臨挑戰 不會出現政策懸崖
2021/01/19
【中國GDP】發改委：經濟穩定恢復面臨挑戰 不會出現政策懸崖
【中國經濟】地方GDP增長目標陸續出爐 低基數下較保守？
2021/01/26
【中國經濟】地方GDP增長目標陸續出爐 低基數下較保守？
【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由
2021/01/26
【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由
就業 疫情 貨幣政策 經濟 金融 銀行 中國人民銀行 中華人民共和國國家發展和改革委員會 通脹 GDP

下一篇文章

大陸國防部警告：「台獨」就意味著戰爭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

避免集團式冷戰問題上 外媒：默克爾站在習近平一邊
避免集團式冷戰問題上 外媒：默克爾站在習近平一邊
拜登對華政策挑戰：中美之間這投資規模 遠超官方數據
拜登對華政策挑戰：中美之間這投資規模 遠超官方數據
蓬佩奧人走茶涼 非洲小國退出美國「淨網」拒棄中國
蓬佩奧人走茶涼 非洲小國退出美國「淨網」拒棄中國
中國新冠疫苗已打2277萬劑 全球第二直追美國
中國新冠疫苗已打2277萬劑 全球第二直追美國
中國新冠檢測致冷凍貨櫃滯留港口 恐波及全球供應鏈
中國新冠檢測致冷凍貨櫃滯留港口 恐波及全球供應鏈
【新冠疫苗】秘魯志願者在國藥疫苗試驗中死亡 機構澄清
【新冠疫苗】秘魯志願者在國藥疫苗試驗中死亡 機構澄清