路透：中國今年或不設GDP增長目標 憂債務風險

路透社引述政策消息人士報道，中國2021年可能不設經濟增長目標，原因是擔心設立目標可能鼓勵地方追求更加經濟增長，令不健康的債務增加。若消息屬實，將是中國連續第二年不設經濟增長目標。

在3月全國大會前，有關增長目標的內部討論持續，是否設立也尚未決定。消息人士指出，國家發改委仍希望設定增長目標。但據悉，倡議不設GDP目標的政府顧問，看來再佔上風。

據報道，決策官員可能暗示以就業及其他指標，作為隱性目標，但不會強調不計代價實現目標的重要性。

受新冠肺炎疫情衝擊影響，中國去年沒有設經濟增長目標，最終全年增長2.3%。據市場預計，今年中國經濟有望大幅反彈至8%左右。

另外，報道引述消息人士稱，中國預計會將今年通脹目標定在約3%，低過去年3.5%的目標，但仍高於去年實際通脹的2.5%。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿日前表示，中國今年開始應永久取消GDP增長目標，把穩定就業和控制通貨膨脹，作為宏觀政策最主要的目標。他認為，繼續設立GDP增速目標，會加大隱性債的金融風險，亦難免出現一些地方虛報增速等問題。

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責任編輯：林佩怡

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