【拜登上任】美歐外長談中國  布林肯未提一件事惹關注

拜登政府上任後，中美歐三角關係會否出現微妙變化惹關注。美國國務卿布林肯履新後，28日首度與歐盟外長博雷利通話。兩人同意未來持續在中國議題上緊密合作，布林肯也表達希望與歐盟及會員國合作，共同面對疫情、氣候變遷等挑戰。

但美國官方就兩人通話的公布中，沒提及前任美國國務卿蓬佩奧與歐盟同意建立的美歐中國議題對話機制。

在當地時間26日才正式履任美國國務卿的布林肯（Antony Blinken），迅即接連與10多個盟國外長通話，其中包含法國、德國與英國等重要歐洲盟友，28日則與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）進行通話。

布林肯與博雷利同意 修復美歐關係

布林肯事後透過推特（Twitter）表示，他將與博雷利致力共同合作，以修復、振興及提高美歐雙邊關係。

布林肯說，「不論是2019冠狀病毒疾病（COVID-19、即新冠病毒肺炎）疫情、氣候變遷或是中國，共同面對這些複雜挑戰，使我們（美歐關係）更強而有力。」

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根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發出的新聞稿，布林肯在電話中也對歐盟近年來的帶領表達感謝，並表示美國希望能與歐盟及其會員國合作，應對新冠疫情、氣候變遷及跨大西洋數據流等共同挑戰，並在經濟上尋求合作。

針對中國議題，普萊斯說，「兩人也同意持續在中國相關議題上緊密合作。」不過，普萊斯並未提及兩人通話內容，是否有觸及去年啟動的美歐中國對話機制，以及該機制未來是否會持續，且會以何種方式進行。

為了應對美歐雙方認定的信息安全、人權等領域所構成的全球挑戰，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任內積極拉攏歐洲各國，盼形成美歐「對抗中國」聯合戰線。

沒提蓬佩奧時代 建立的針對中國「美歐對話機制」

蓬佩奧去年6月接受博雷利提議，在美國國務院與歐盟對外事務部下建立美歐中國對話機制，以應對中國對西方國家與民主理念造成的威脅；兩人去年10月在電話會議中正式啟動這項對話機制。

不過，美國智庫威爾遜中心研究美中關係的鍾瑞（Rui Zhong）接受BBC中文網訪問時表示，布林肯在對華政策上的整體取向，與前任蓬佩奧其實並沒有重大差異。「美國不會如中國所希望的那麼『通融』。」

她還指出，拜登的中國政策幕僚中，有多位安全防務專家，預期將從亞太區域安全著手，調整美國的對華政策。

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責任編輯：鄧國強

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