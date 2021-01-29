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【中澳關係】新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重

國情動向 11:12 2021/01/29

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中澳關係緊張之際，新西蘭貿易部長奧康納（Damien O'Connor）呼籲澳洲，應對中國表現出尊重和多一點外交態度。這個來自親密盟友、同是情報聯盟五眼聯盟（Five Eyes）成員國的言論引發澳洲內部不滿，奧康納隨後致電澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan），強調不是要替澳洲發言。

奧康納周三（27日）接受美國CNBC採訪，回應調解中澳緊張關係時稱，新西蘭與中國有成熟的關係，「我們始終能夠提出令人關切的問題」。

「我不能代表澳大利亞，不能就它處理外交關係的方式說什麼，但很顯然，如果他們能跟隨我們並展現尊重，我想，時不時地多一些外交，措辭謹慎，那麼他們的情況就可能會差不多。」他說。

值得注意，新西蘭與中國本周稍早簽署升級版自貿協定。中國官媒《環球時報》英文版周三發文，稱以「火與冰（fire and ice）」來形容新西蘭和澳洲的對華關係，指澳洲採用「極端的冷戰思維」，而新西蘭對中國崛起採取相對開放的態度。

中國與新西蘭簽署升級版自貿協定 這些商品入華免關稅

親密盟友陷分歧 五眼聯盟現裂痕？

奧康納的言論引發澳洲不滿，有澳媒報道，該國政府官員認為這些言論毫無幫助，又認為必須意識到，北京有意分裂該地區的盟國，這樣的表態正中下懷。

有分析認為，奧康納的表態揭露新西蘭在對華議題上，採取與其他五眼聯盟成員國不一樣的做法。澳洲媒體也點出，新西蘭沒有參與其他五眼聯盟成員國（美國、英國、澳洲、加拿大）批評香港拘捕民主派人士的聯合聲明。澳洲戰略政策研究所執行董事Peter Jennings表示，若新西蘭繼續「姑息」中國，或要被迫考慮其「五眼」成員身份，並在澳洲和北京之間做出選擇。

新西蘭澄清 澳洲冀安全領域合作

奧康納周四（28日）致電特漢澄清，不代表澳洲發言。他在聲明中稱，新西蘭有獨立的外交政策，這使該國既可以與澳洲保持最緊密的夥伴關係，也可以與中國保持成熟的關係。

特漢強調，與中國的關係將取決於澳洲的國家利益，其貿易政策方針將以三個原則為指導：積極，原則和耐心。他表示，澳洲尋求在互惠互利的基礎上尋求與中國接觸，而經濟的互補性使雙方成為天然的貿易夥伴，「我們始終對對話開放，對話是解決分歧的最佳途徑」。

他又重申新西蘭是澳洲多年來最緊密的朋友，期待與新西蘭同儕合作，希望無論在貿易投資還是安全領域，所有人都共同協作。

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責任編輯：林佩怡

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