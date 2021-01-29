陳水扁黑金案要角　黃芳彥美國離奇吞槍亡（組圖）

▲ 陳水扁黑金案要角 黃芳彥美國離奇吞槍亡

台灣陳水扁黑金案要角、被視為扁家家臣的前新光醫院副院長黃芳彥，2008年遭通緝潛逃美國，多年來過着隱居生活；但日前被揭發在美國加州橙縣一個商場的停車場自殺，用手槍自轟頭部身亡。

在台中的黃芳彥弟弟證實胞兄死訊，並透露兄長生前說過，如果美國聯邦調查局（FBI）要抓他，他會用手槍爆頭自殺。黃的死因顯得撲朔迷離。

加州橙縣爾灣警局證實，現年73歲（一說74歲）的爾灣居民黃芳彥（Fan-Yen Huang）在本月25日由親友通報下落不明。親友當時已擔心黃芳彥可能尋短，警方獲報後趕赴黃芳彥住處，但並無所獲。

黃芳彥名醫出身 曾任台新光醫院副院長

黃芳彥其後於當地時間27日中午左右，被發現陳屍在停放在爾灣一間商家後方停車場的車內，頭部有一處明顯為自殺導致的槍擊傷口。

警方又表示，黃芳彥的遺體已被加州橙縣警方保管，相關公務人員將確認其死因。而根據初步資料顯示，目前沒有他殺跡象。

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而隨後不久，當地法醫所驗屍官剛完成初步屍檢，證實黃芳彥死於槍傷；儘管他遺體傍邊有安眼藥，但死因並非服藥過量。

黃芳彥的胞弟黃重彥接受台媒訪問時，也證實了兄長的死訊。他透露，黃芳彥赴美後，因為被通緝，台灣當局一直透過司法互助想抓他回來，因此當時他買了一把槍，聲稱如果美國聯邦調查局（FBI）上門要抓他，他會「拿槍自轟頭部，絕不束手就擒」。

黃芳彥最後身影曝光 電梯中手拿著書本

黃重彥在兄長遺體被尋獲前又認為，兄長在美國生活豐富，不太可能會想不開。

根據世界日報報道，黃芳彥最後身影是出現在美國西岸時間1月24日早上6時左右，距離警方發現他陳屍Lexus私家車中大約4天。

從電梯閉路電視影像中可見，白髮的黃芳彥穿著紅上衣、黑長褲，戴著白口罩，左手中拿著一本書獨自搭電梯出門。

為扁家代管財物金錢 折合逾億港元

陳水扁前總統卸任後，作為扁家家族親信的黃芳彥，被指控涉嫌替吳淑珍洗錢2.8億元新台幣（折合7900萬港元）、並保管扁妻吳淑珍價值約1億元（折合2800萬港元）新台幣的75件珠寶鑽石，因此遭列洗錢罪被告。

黃芳彥在案件仍發酵期間，在2008年3月搭機抵達美國；特偵組雖兩度傳訊黃芳彥返台說明，但黃芳彥並未到案，最終成為特偵緝字第一號通緝犯，時效至2034年1月22日。

惟黃芳彥擁有美國永久居留綠卡，極難引渡至台灣。值得注意是，2019年美國主動請台方列出迫切逮捕的逃美通緝犯名單，卻未指定黃芳彥。

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責任編輯：鄧國強

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