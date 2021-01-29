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北京警告「台獨」意味著戰爭後 美國放軟聲氣

國情動向 11:56 2021/01/29

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柯比對台海局勢無理由演變成衝突

拜登上任後，台海緊張局勢繼續加劇，北京周四（28日）強硬警告，台獨意味戰爭。美國國防部表示，台灣局勢無必理由演變成衝擊，北京的發言令人遺憾。發言人拒評論兩岸一旦開戰，美國是否會保衛台灣，僅稱會履行承諾，以及支持台灣加強防衛力量。

本次是新政府上台以來，美國國防部首度針對台海局勢的表態。國防部發言人柯比（John Kirby）表示，美方將會信守對《台灣關係法》與美中三個聯合公報的承諾，這點沒有任何改變。如防部長奧斯汀所指，過去數十年來美國對台承諾獲得跨黨派支持，任內也會同樣支持台灣。柯比又引用國務卿布林肯的說話，美方會尋求能與中國合作的途徑，但同時有自己要履行的義務。

柯比表示，美國看不出，在台灣問題上的緊張局勢，有任何理由需導致對抗。因此，美方對中國國防部的說法表示遺憾，該說法無疑地不符合美國履行《台灣關係法》所規定的義務。在場有記者追問，美國是否準備好捍衛台灣對抗中國大陸可能的攻擊。柯比表示不會回答假設性問題，但他指美軍在各方面都做好準備，履行區域安全承諾。

前一天，中國國防部放話，解放軍在台海地區開展的軍事活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權安全需要採取的必要行動。中方正告那些「台獨」分子，玩火者必自焚，「台獨」就意味着戰爭，解放軍將採取一切措施捍衛國家主權和領土完整。

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責任編輯：陳建錫

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