【中國樓市】7日內5地出調控政策 一季度樓價漲幅料將放緩

7天之內，上海、深圳、廣州、杭州、合肥5地收緊調控，住建部赴滬深等地調研督導。多位業內人士認為，多地密集調控有利於抑制當下熱點城市虛火，避免市場短期失控，但後續還要針對資金無序進入房地產市場進行約束。今年一季度預計房價仍延續上漲態勢，漲幅或將有所放緩。

多地調控加上住建部出手

1月21日，上海打響了2021樓市調控「第一槍」，上海八部門聯合印发文件，涉及土地、限購、信貸、稅費等內容，還劍指假離婚買樓。分析認為，新政主要對二手房交易市場起到一定的降溫作用。

深圳則勝在了調控頻次，在19日至23日內進行了3次「打假」。之後，杭州明確，落戶本市未滿5年的，在本市限購範圍內限購1套住房，將本輪調控推向高潮。

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此外，廣州、合肥對近期部分業主出現的哄抬房價行為重點處理。北京、廣州還收緊貸款。

同時，住房和城鄉建設部副部長倪虹赴滬深等地，調研督導房地產市場情況。倪虹強調，要採取有針對性的措施，堅決遏制投機炒房。

分析指如市場熱度過高 調控必升級

據內媒，諸葛找房數據研究中心分析師陳霄表示，上海、深圳、杭州等核心重點城市近期政策，大部分都是針對前期政策「打補丁」，但也指明了2021年的政策風向，傳遞出房住不炒的政策決心，同時表明一旦市場熱度過高、房價出現異動，樓市調控必然會升級加碼。

陳霄認為，整體來看，大部分城市出台的調控政策多集中於購房資格、打擊假離婚、優先保障剛需購房、調整增值稅免征年限等內容上，短期內交易熱度或將有所下滑，但是政策力度整體表現一般。今年一季度預計房價仍然會延續上漲態勢，漲幅或將有所放緩。

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中原地產首席分析師張大偉分析認為，「本輪調控政策是從上而下的調控，對於短期市場有降溫的作用，但並未影響這一輪上漲的根本原因，所以具體效果如果需要看針對打新潮及經營貸的補丁政策與執行力度。」張大偉指出，後續還要針對資金無序進入房地產進行約束，否則調控政策的力度可能會被稀釋。

責任編輯：尹航

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