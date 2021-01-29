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【拜登上任】中國副外長「4R」談中美：與美無爭 冀務實合作

國情動向 13:19 2021/01/29

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美國新任總統拜登上任後，中國外交官連日隔空對美國新政府喊話，副外長樂玉成周四（28日）用4個「R」談中美關係，認為要Respect（相互尊重）、Reversal（撥亂反正）、Renewal（重開合作）、Responsibility（責任擔當）。他強調中國與美無爭，兩國應相互成就；只要中美選合作，一切皆有可能。

樂玉成出席一場以「新時代的中美關係」為主題的活動時，致辭提到美國新政府剛就職，此時對話探討中美關係走向適逢其時。他回顧過去一年，面對新冠病毒衝擊，中美關係經歷建交40多年來最嚴峻局面，希望新一年世界萬象更新，中美關係也辭舊迎新。

冀中美辭舊迎新 相互照亮非較量

他稱，今年是基辛格秘密訪華、乒乓外交50年，如今推動中美關係再破冰，同樣需要非凡的境界和膽識。而拜登總統曾4次訪華，對中國並不陌生；在就職演說中反覆呼籲美國人「要團結不要分裂」，也正是處理中美關係所需要的精神和態度。

樂玉成稱，美國真正敵人是新冠病毒而非中國，若特朗普政府選擇科學和理性，與中國和世界合作抗疫，而非甩鍋推責、玩弄政治遊戲，局面會大不相同，教訓深刻。過去4特朗普政府錯誤的對華政策從反面反映，面對像新冠疫情的人類共同挑戰，中美作為世界主要大國，要把彼此視為隊友而非對手；要相互照亮，而不是相互較量；要互做榜樣，而不是互比力量。

崔天凱回應拜登耐性對中國：美國最應恢復這5樣

中美關係「四要四不要」 崔天凱再喊話拜登勿挑戰紅線

他引述國家主席習近平給拜登當選總統的賀電中指出，希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，是中方對中美關係的主張和期許，也為下階段中美關係發展指明方向。

展望中美關係，樂玉成提出「4R」：

  • Respect（相互尊重）。中方反覆聲明無意挑戰美國的地位，更無意去取代美國，不贊同僅用「競爭」定義兩國關係，因為中方致力提升自己，與美無爭。希望美國尊重中方所選擇的路、正當合法利益、對美好生活的追求，不要老想著改變中國、分化中國。中美應該相互成就，造福世界
     
  • Reversal（撥亂反正）。過去4年中美關係被埋了太多的「雷」、挖了太多的「坑」、投了太多的「毒」、煽動太多的仇恨和分裂，當務之急是要採取措施撥亂反正，止跌止損。雙方可先邁出一小步，逐步積累共識和成果，為改善關係創造條件。關鍵是要行動起來，盡快推動中美關係重回正軌
     
  • Renewal（重開合作）。中美有分歧，更有廣泛共同利益和合作需求。疫情防控、經濟復甦、氣候變化可成下階段中美合作重點。對美國人在疫情中遭受的苦難感同身受，願繼續支持美方抗疫，加強診療經驗分享、疫苗研製分發等合作。願同美方加強宏觀經濟政策協調，共推世界經濟復甦。氣候變化方面，中方願同美方加大清潔能源、低碳技術、環境保護等領域務實合作
     
  • Responsibility（責任擔當）。中美作為世界兩個主要大國，對世界和平與發展有特殊重大責任。中美在2001年攜手反恐，2008年合力應對國際金融危機，2014年共同阻擊埃博拉病毒，2016年推動達成氣候變化《巴黎協定》。實踐證明，中美合作可辦成很多有利兩國和世界的大事，只要中美下決心合作，一切皆有可能。

最後，樂玉成稱，中美關係會不會掉入所謂的』修昔底德陷阱﹞，絕不是什麼命中註定，而是取決於雙方的視野和選擇。

責任編輯：林佩怡

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