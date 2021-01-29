【拜登上任】中國副外長「4R」談中美：與美無爭 冀務實合作

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BNO移民為何被指違反中英備忘？一文看清來龍去脈
美國新任總統拜登上任後，中國外交官連日隔空對美國新政府喊話，副外長樂玉成周四（28日）用4個「R」談中美關係，認為要Respect（相互尊重）、Reversal（撥亂反正）、Renewal（重開合作）、Responsibility（責任擔當）。他強調中國與美無爭，兩國應相互成就；只要中美選合作，一切皆有可能。
樂玉成出席一場以「新時代的中美關係」為主題的活動時，致辭提到美國新政府剛就職，此時對話探討中美關係走向適逢其時。他回顧過去一年，面對新冠病毒衝擊，中美關係經歷建交40多年來最嚴峻局面，希望新一年世界萬象更新，中美關係也辭舊迎新。
冀中美辭舊迎新 相互照亮非較量
他稱，今年是基辛格秘密訪華、乒乓外交50年，如今推動中美關係再破冰，同樣需要非凡的境界和膽識。而拜登總統曾4次訪華，對中國並不陌生；在就職演說中反覆呼籲美國人「要團結不要分裂」，也正是處理中美關係所需要的精神和態度。
樂玉成稱，美國真正敵人是新冠病毒而非中國，若特朗普政府選擇科學和理性，與中國和世界合作抗疫，而非甩鍋推責、玩弄政治遊戲，局面會大不相同，教訓深刻。過去4特朗普政府錯誤的對華政策從反面反映，面對像新冠疫情的人類共同挑戰，中美作為世界主要大國，要把彼此視為隊友而非對手；要相互照亮，而不是相互較量；要互做榜樣，而不是互比力量。
他引述國家主席習近平給拜登當選總統的賀電中指出，希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，是中方對中美關係的主張和期許，也為下階段中美關係發展指明方向。
展望中美關係，樂玉成提出「4R」：
最後，樂玉成稱，中美關係會不會掉入所謂的』修昔底德陷阱﹞，絕不是什麼命中註定，而是取決於雙方的視野和選擇。
責任編輯：林佩怡
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