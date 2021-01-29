【新冠肺炎】全國「就地過年」利好電影業 票房上望70億元

在全國呼籲「就地過年」下，電影業很可能成為繼酒店後，另一個受惠的行業。內地春節檔今年有多部大片上畫，今日（29日）開售首日，預售額已超過1,000萬元（人民幣，下同），其中《唐人街探案3》佔了900萬元，首日排片佔比37.4%。內地券商預計，樂觀情形下，春節檔總票房可突破70億元。但亦有業內人士認為各地對娛樂場所實施限制，加上疫情暫未明朗，不宜過分樂觀。

目前已定檔的春節影片有7部，分別是《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》、《熊出沒·狂野大陸》，以及《新神榜：哪吒重生》，全部為國產電影。這批電影於今日上午8時開啟預售。春節是電影行業最重要的檔期，近年來，在2019年，春節檔的在全年總票房中的比例達到9.3%，意味著全年中有近1/10的票房收入是來自這個時間。

中金公司指，隨著有效疫苗落地，在疫情可控情況下，春節檔票房有望加速復甦。今年元旦檔較2019年元旦檔票舫增長27.4%，這種火熱勢頭體現出電影需求的良好恢復。今年春節檔有望加速回暖，在保守、中性、樂觀情形下分別為58.09、64.25、70.53億元。華安證券指，國家發改委日前要求，低風險地區戲院入場人數不超75%，這消除了市場對於供給端的擔憂，有助於釋放觀影需求。

某大型院線負責人也向內媒表示，目前疫情只是少數地方出現零散病例，整體對春節檔不會有太大影響。國家疫情防控政策，以及「就地過年」等政策，導向是影院要保障放映時間，給留守過年的群體提供好娛樂及放映時間，這是有利於電影票房的。

「 今年春節檔感覺懸，目前形勢還不好說，主要取決於疫情態勢。」 一名北京證券分析師則指出， 往年返鄉帶動三、四線城市票房。 目前這些區域普遍採取措施限制流動，可能造成一、二線城市票房好於預期，但總體盤子大概率下滑。他 認為可以參考元旦假期的票房表現，當時單日平均票房達6億元，按照7天估算，春節檔總票房可能在45億元左右。

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責任編輯：陳建錫