BNO移民為何被指違反中英備忘？一文看清來龍去脈

BNO移民英國正式上路，英國政府將於當地時間周日（31日）開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人，申請居留簽證、未來可通過「5+1」方式成為英國公民。中國駐英國大使館隨即聲明，這一安排違反中英之間備忘錄，將採取措施有力回應。中方所指的備忘錄，其實是當年《中英聯合聲明》的附件。

中國駐英大使館以問答形式發表聲明，重申中英兩國曾就BNO問題互換備忘錄，英方明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權；英方倘若不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，將嚴重違背自身承諾、嚴重干涉中國內政和嚴重違反國際法、以及國際關係基本準則。

聲明強調，中方已多次表明嚴正立場，並將做出有力回應。

中方警告英國 勿搬起石頭砸自己的脚

聲明重申，香港已經回歸中國，香港事務純屬中國内政，絕不容任何外國以任何方式干涉，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心，以及全面準確貫徹「一國兩制」方針和維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，實施香港《國安法》的決心堅定不移，並敦促英方立即糾正自身錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國内政，否則是搬起石頭砸自己的脚。

中方所說的英方曾與中方互換備忘錄，是指附於《中英聯合聲明》的一份中英互換備忘錄，文本仍載於香港特區政府等官方網站https://www.cmab.gov.hk/tc/issues/jd6.htm。

其中，英方（中譯本）寫道：

1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權。

中方寫道：

考慮到香港的歷史背景和現實情況，中華人民共和國政府主管部門自一九九七年七月一日起，允許原被稱為「英國屬土公民」的香港中國公民使用由聯合王國政府簽發的旅行證件去其他國家和地區旅行。 ﻿上述中國公民在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因其持有上述英國旅行證件而享受英國的領事保護的權利。

有評論指，中方基於這一點，認為BNO擴權、英方以此給香港人英國居留權，便顯然是違反這份備忘錄。

事實上，中國外交部發言人趙立堅早在去年6月4日的外交部記者會，已在答問說，無論是在英國國民（海外）護照問題上搞政治操弄，還是國際串聯試圖干涉中國內政，都是沒有出路的。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關系基本準則。「我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利」。

一般相信，隨著BNO移民英國安排正式上路，中英會掀新一波外交角力。

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責任編輯：鄧國強

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