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聯合國秘書長冀「重置」中美關係 但承認一領域無共識空間

國情動向 13:17 2021/01/29

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美國總統拜登上台後，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周四（28日）表示，希望中美關係能夠「重置（reset）」。他承認，兩國在人權問題上沒有達成共識的空間，但雙方應在氣候問題上共同努力。

古特雷斯稱，在人權方面，有兩種完全不同的觀點，顯然沒有達成一致或者共同願景的空間。但他認為，有一個領域的利益正日益趨同，呼籲中美與整個國際社會致力於氣候行動。

拜登提名的駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）周三（27日）表示，中國正在努力推動一項專制議程，這與聯合國成立時的價值觀--美國的價值觀，背道而馳。

美駐聯大使提名人承諾對抗中國影響 後悔曾在孔子學院演講

拜登商務部長提名人誓言強硬對華 惟拒絕承諾這件事

古特雷斯回應指出，「關於聯合國，我可以保證，我們非常堅定地致力於確保聯合國是所有價值的燈塔... 安全、發展、人權」。

對於中美合作，中國外交部發言人趙立堅周四表示，中美在具體領域的合作不是「溫室裡的花朵」，必然與整體的中美關係息息相關。中方一再強調，任何一方不應指望一方面肆意干涉中國內政、損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予理解和支持。希望美方能夠為中美在重要領域的協調與合作創造有利條件。

【拜登上任】中國副外長「4R」談中美：與美無爭 冀務實合作

責任編輯：林佩怡

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