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BNO移民上路  中國叫英方勿搬石頭砸自己腳

國情動向 14:37 2021/01/29

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BNO移民上路  中國叫英方勿搬石頭砸自己腳

英國政府將於1月31日起實施英國國民（海外）（BNO）簽證新政，持BNO護照港人可以「5＋1」方法申請入籍英國，持有人可免簽證逗留英國5年，其間可工作及讀書，5年後申請永居權，1年後可申請入籍。中國駐英國大使館發出聲明，除重申英國違反中英備忘外，還敦促英方立即糾正自身錯誤，否則必然是搬起石頭砸自己的腳。

中國駐英國使館發言人發表答問形式的聲明，指中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾，不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。如果英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，將嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

京：將做出有力回應

聲明強調，中方已多次表明嚴正立場，並將做出有力回應。

BNO移民為何被指違反中英備忘？一文看清來龍去脈

中國外交部：將考慮不承認BNO作為有效旅行證件

聲明表示，香港已經回歸中國，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針和維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，實施香港國安法的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

聲明特別提出，中方敦促英方認清香港已回歸中國的現實，立即糾正自身錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必然是搬起石頭砸自己的腳。

【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生

【BNO】移民英國做低端人口？人民日報：為何不堂正做中國人

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責任編輯：鄧國強

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