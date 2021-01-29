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中疾控專家：全國11億人接種疫苗才可群體免疫　料需2年

社會熱點 15:28 2021/01/29

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內地啟動疫苗接種，但專家估計要建立免疫屏障仍需相當時日

內地啟動疫苗接種，但距離建立免疫屏障的目標仍有距離。國家衛健委疫苗專家邵一鳴表示，理論上須有80%以上民眾、即大約11人接種疫苗，中國才可達到群體免疫，估計大概需時2年。他又指新冠病毒不可能被完全消滅，即使不斷壓制，仍有局部爆發的可能。

邵一鳴表示，免疫屏障通常是指阻斷病毒的傳播，惟現時無論是國產還是西方疫苗測定的都只是制止發病，如英國藥廠阿斯利康研發的疫苗在3期臨床試驗中發現，該疫苗對新冠發病的保護率為70.4%，但對無症狀感染的保護率僅得27.3%。他認為在病毒不斷變種的情況下，一代疫苗肯定無法解決所有問題，未來新冠疫苗有可能升級成多價疫苗，應對不同種類的病毒株。

當前，新冠病毒防治陷入兩難狀態，因其是介於沙士（SARS）和流感之間的病毒，前者病死率高，但傳播能力弱，可能一次撲滅；後者則剛好相反，人類未曾想過可以將其撲滅。因此，未來防控策略或要看疫情會向哪種方向發展，但鑒於新冠病毒對生命的傷害程度，他認為還是有必要以比對付普通流感更強的手段應對，並應以更低成本更高效益的新防控模式應對。

對於中美能否在抗疫上攜手合作，邵一鳴指出雙方合作是平息疫情的關鍵，以疫苗為例，美國有很好很先進的技術，可以做高技術的mRNA疫苗，儘管超低溫保存，運輸供應難度大，但可以提供支付得起的發達國家使用；中國研發和生產了屬於傳統技術的滅活疫苗，普通低溫保存，常溫運輸，適合中等收入和發展中國家使用。中美兩個大國互補性強，展開合作能保障全球的防控需求。

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責任編輯：陳建錫

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