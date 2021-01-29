廣東2020經濟總量超亞洲四小龍 21地市GDP均過千億

各省去年經濟統計數據陸續公布，其中廣東GDP達11.76萬億元人民幣，增長2.3%，連續32年位居內地31個省份之冠，21地市GDP全部超千億。若按去年人民幣對美元的平均匯率6.8974計算，2020年廣東GDP約為1.61萬億美元，正式超越亞洲四小龍中經濟總量最大的韓國。

廣東GDP全面超越亞洲四小龍

據內媒第一財經，1992年鄧小平南巡時就鼓勵廣東，要趕超「亞洲四小龍」，率先實現現代化。之後，廣東經濟總量先是在1998年超越新加坡，2003年超越香港，2007年超越台灣。而2014年起，廣東的經濟總量就已高過新加坡、香港和台灣的總和。

以去年人民幣對美元的平均匯率6.8974計算，2020年廣東GDP約為1.61萬億美元，超過韓國的1.58萬億美元。至此，廣東完成全面超越亞洲四小龍的目標。

不過因廣東的人口是韓國的2倍多，因此廣東人均GDP目前還不到韓國的一半。此外，在公共服務、鄉村振興等方面，廣東與韓國也仍存在一定的差距。

具體到廣東各地市的GDP，據「南方經濟智庫」，日前，雲浮发布數據顯示，2020年全市生產總值實現1,002.18億元，增長4.1%。雲浮是廣東經濟體量最小的地市，綜合其他的數據來看，2020年廣東21個城市GDP全部突破千億元。

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報道還提到，疫情下的2020年，廣東的城市发展呈現出新的面貌：一方面，以廣深為代表的特大城市，在經濟體量穩中有進，並向著中高端產業和產業環節攀升；另一方面，是雲浮、汕尾等城市加速发展。

但報道也指出，區域发展不平衡是當前廣東最大的短板，這在經濟數據上的表現之一便是全省21個地市的經濟體量存在顯著差距，包括雲浮在內有7個城市的GDP在1,500億元以下。

責任編輯：尹航

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