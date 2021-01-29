▲ 澳洲部長請求撤煤炭禁令 中國叫澳方先做好這件事

中澳關係緊張未有緩和跡象，澳洲貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）稱近期已致函中國，尋求中方解除對澳洲煤炭的進口禁令。中國商務部新聞發言人高峰回應稱，中方對發展中澳經貿關係立場是一貫的，期盼澳方能多做有利於中澳互信與合作的事，推動兩國關係早日重回正軌。

高峰指出，中澳關係當前的困難局面，不是中方希望看到的情況。他強調健康穩定的中澳關係符合兩國共同利益，希望澳方多做有利於中澳互信與合作的事。

丹·特漢此前在一場合透露，他近期已經向不久前剛上任的中國商務部長王文濤致函，希望他的履新能為打破當前僵局創造機遇。但他沒有透露，信件是否直接向王文濤要求停止封鎖澳洲商品，只是表明這是封詳細的信件，表明澳洲在許多問題上與中國接觸的強烈意願。

中國商務部：澳方應多做有利互信的事

在鄰國新西蘭與中國簽署升級版自由貿易協定，丹·特漢承認，澳洲政府希望北京立即解除煤炭禁令，並指在船舶運營商和煤炭供應商試圖尋找新買家的同時，數十艘貨船船員仍然被滯留在中國沿岸港口。

他說道，「我們已經盡可能向中國政府表明，我們希望這個問題盡快得到解決，不單單是因著商業安排，同樣重要甚至更重要的是為了船上船員們的福祉」。

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煤炭貿易和服務提供商此前在研究報告中說，「目前有80多艘澳洲貨船，載有880萬噸煤炭。但在目前的情況下，短期內他們將不允許進口澳洲煤炭，是否重啟將取決於國內市場的供應」。

自從中澳關係在去年跌至谷底後，已經有至少13種澳洲行業商品受到中國關稅或其他限制措施的打擊。澳洲總理莫里森在本周初也積極尋求與中國重啟對話，但重申中方不能附加任何前提條件或危害澳洲國家主權利益。

中方已抵制至少13種澳洲行業商品

莫里森稱，盡管中國的前景與澳洲的主權利益越來越不一致，但他願意在任何時候召開會議。最近幾個月裏，中國對澳洲發起一系列貿易禁令，並發布關於中澳關係的申訴清單。

但摩根士丹利援引上海有色金屬網(SMM)最新報道稱，中國政府正處於取消對澳洲煤炭進口非正式禁令的初期階段，但此舉需要獲得高層批準，而截至目前都尚未獲得官方評論。

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責任編輯：鄧國強

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