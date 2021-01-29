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見美商代表 王岐山：中美多領域複雜博弈 關鍵管控分歧

國情動向 15:38 2021/01/29

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國家副主席王岐山，周五在北京以視像方式會見出席第十二輪中美工商領袖和前高官對話的美方代表。他稱，長期中美仍存在多領域的複雜博弈，雙方有矛盾也有共同利益，秉持不衝突不對抗等精神，聚焦合作，管控分歧，是推動中美關係健康穩定發展的關鍵。

美國總統拜登上任後，中方官員不斷談及中美關係，強調要合作。王岐山表示，中美關係事關世界的繁榮穩定，而建交40多年來，雙邊經貿發展展現優勢互補、互利共贏的客觀事實。

王岐山（資料圖片）

中國副外長「4R」談中美：與美無爭 冀務實合作

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他稱，基辛格訪華50年來，中美兩個社會制度、發展階段、價值體系、文化習俗如此不同的大國之間，雖然有過摩擦衝突、矛盾分歧的低潮，也享受到相向而行、攜手合作的紅利，證明中美合作多於衝突，共同利益大於彼此分歧。

他指出，長期來看，中美仍存在多領域的複雜博弈，雙方存在矛盾也存在共同利益。秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，是推動中美關係健康穩定發展的關鍵。

據中方報道，美方代表則表示，下階段美中應相向而行，尋找雙方合作的最大公約數，保證美中關係健康穩定發展。美國工商界將繼續積極推動美國新政府與中國加強對話交流。

責任編輯：林佩怡

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