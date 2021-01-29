首批200萬劑科興疫苗運抵智利　總統親自迎接

首批近200萬劑由中國科興公司生產的新冠疫苗，於當地時間周四（28日）運抵智利。總統皮涅拉親自到機場迎接，他宣佈智利將於2月啟動大規模接種計劃，其本人也將在2月中旬接種科興疫苗。

接種範圍擴展到全部18歲以上人群

皮涅拉表示，智利天主教大學的臨床試驗證明，科興疫苗對於60歲以上人群也安全有效，智利衛生部已決定將該疫苗的應用範圍從18歲至59歲人群擴展到全部18歲以上人群。

皮涅拉形容，中國科興新冠疫苗對智利抗擊疫情至關重要，是隧道深處的一道光。他指，第二批近200萬劑科興疫苗將於本周末運抵智利，智利將於2月3日開始，按照年齡優先順序進行大規模疫苗接種工作，其本人及衛生部長帕里斯計劃於2月中旬接種科興疫苗。

智利公共衛生研究院本月20日宣布，給予中國科興公司研發的新冠疫苗緊急使用許可。另外亦已批准緊急使用輝瑞-BioNtech以及阿斯利康的新冠疫苗。

智利新冠疫情近期出現反彈。據智利衛生部發布的最新數據，該國周四（28日）新增4260宗確診，累計714143宗確診病例；新增134宗死亡病例，創去年7月以來單日最高紀錄，累計18174人死亡。

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責任編輯：蒯宇澄

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