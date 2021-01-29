▲ 趙立堅：BNO把大批港人變英國二等「公民」

BNO移民上路，中方宣布回應措施。中國外交部發言人趙立堅周五（29日）在應詢中表示，自1月31日起，中方不再承認所謂BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

當日的外交部例行發布會上，記者問，英國政府宣布，自1月31日起，調整後的英國國民（海外）（BNO）護照及簽證政策正式生效。請問中方對此有何評論？

趙：中方不承認BNO作為旅行證件和身份證明

趙立堅表示，英方罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂「量身定制」的具有英國國民（海外）BNO身份的香港居民赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍，試圖把大批港人變成二等英國「公民」，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質，英國現在所謂的BNO已經不再是原來的BNO。

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趙立堅強調，此舉嚴重侵犯中國主權、粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則；中方對此強烈憤慨、堅決反對；自1月31日起，中方不再承認所謂BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

此前稍早，英國政府周五宣布，將於1月31日為具香港英國國民（海外）（BNO）身份的人士開放新簽證，為合資格的人士及其家庭成員提供最終入籍途徑。英國內政部公布的新聞稿稱，中國政府去年6月在香港實施《國家安全法》，此舉明顯違反了《中英聯合聲明》，英國在這背景下就新簽證作出承諾。

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責任編輯：鄧國強

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