中國男孩需更多「陽剛之氣」？ 教育部這樣說遭批歧視

針對有全國政協委員提出「防止男性青少年女性化」的提案，中國教育部昨天回應指，將更注重學生「陽剛之氣」培養。教育部的答復惹來不少爭議，內地網民批評當局加深性別刻板印象與性別歧視。

據澎湃新聞報道，教育部官網28日公布的答覆稱，將要求加大力度提高體育教師素質能力，適度改進體育教師教學方法、形式，更多注重學生「陽剛之氣」培養，繼續透過多種管道新增體育教師等。

這一說法在新浪微博引發熱議，一度登上熱搜榜第二名，閱讀次數超過170萬次。許多網民批評，這是加深性別刻板印象，更是性別歧視之嫌。

有人質疑「男孩子溫柔體貼有涵養，女孩子勇敢堅毅有擔當怎麼不可以？」也有人諷刺「堂堂教育部搞性別歧視？要不禁止女性男性化也安排上吧，上來就把花木蘭給封禁如何？」

還有人憂心，當局此舉「會造成更多性格溫和靦腆的男生被校園暴力和歧視辱罵」。但也有少數輿論對官方說法持支持態度。

事實上，官媒幾年前就對「陰柔之風」盛行進行過討論，《人民日報》、新華社、《解放軍報》曾在同日發表文章，批評「娘炮」文化對青少年造成負面影響。

據聯合早報，有教育專家則指出，媒體報導中常提到的「娘」是對男性性別「女性化」現象的一種貶義稱呼，既沒有看到這種性別新現象所具有的、適應社會發展和構建新型性別角色的積極意義，也沒有看到現代社會和男女平等條件下男性角色的新內涵，與社會對其的新期待。

有性別學者也認為，無論是「陰柔」還是「陽剛」，都有其正面價值。一個社會應該允許、支持每個人有自己的社會性別實踐，這樣才能構成一個豐富多彩的社會。

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責任編輯：蒯宇澄

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