中美首階段貿易協議 白宮指將重新檢視

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五表示，拜登政府將對前總統特朗普實施的所有國家安全措施進行審查，包括2020年1月簽署的美中第一階段貿易協議。

當被問及拜登總統是否認為中美貿易協議仍然有效時，普薩基在白宮例行記者會上表示，上屆政府實施的所有舉措都在審查中，因為這關係到美國的國家安全措施，因此不應假設所有政策都會延續。

她稱，拜登政府專注於「以強勢立場處理美中關係」，會與盟友和夥伴就將如何與中國合作進行協調和溝通。

彼得森國際經濟研究所研究員Chad Bown本月發布的一份分析報告顯示，2020年中國對美國商品的購買規模比中國在貿易協議中承諾的少42%。

美中貿易全國委員會發言人Doug Barry表示，拜登團隊審查貿易協議和特朗普的其他政策是有道理的，但他不認為拜登政府會立即退出協議。

他對路透表示，中國還有11個月的時間來兌現再購買2,000億美元美國產品的承諾。他指出，中國已經購買了大量農產品，提振了該行業的就業，並表示中國官員已發出信號，稱他們計劃履行貿易協議中的承諾。

中國買最大一筆美國玉米

此外，美國農業部周五表示，中國購買了迄今為止最大一筆美國玉米，以滿足對動物飼料需求的激增。

美國農業部表示，民間出口商報告稱，向中國出售了210.8萬噸美國玉米，2020/21市場年度付運。這是有記錄以來的第二大單日銷售量，僅次於1991年1月向前蘇聯出售的372萬噸。

這也超過了中國此前在2020年7月的最大單日美國玉米購買量193.7萬噸。

加上本周早些時候的採購，中國共從美國獲得了374萬噸供應。

責任編輯：蒯宇澄

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