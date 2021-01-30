美國安顧問提4招應對中國：讓北京為打壓香港付代價

美國總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周五表示，美國必須做好準備，讓中國為其在新疆、香港的作為以及對台灣的威脅付出代價。

需與民主盟友同行 捍衛原則

由美國國會成立的美​​國和平研究所（United States Institute of Peace）周五邀請前白宮國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）與沙利文線上對談，象徵國安事務的交棒與傳承。

奧布萊恩首先指出，他們交棒給現任政府的首要重大議題就是中國；崛起的中國已成為美國頭號地緣政治挑戰，「而這將持續到下個世代」。

至於美國應如何回應中國挑戰、捍衛自身利益與價值，沙利文認為須採取4項主要作為。

沙利文指出，第一是認知到北京正試圖說服外界，「中國模式」優於「美國模式」；中國領導人過去幾年亦不再用暗示，而是明白表示美國數十年來推崇的民主、市場經濟模式，有其他替代方案。

「他們指著美國體制失靈、社會分裂現象，然後說『你來看看，他們的體制無法好好運作，我們的才行。』」他指，美國需進行內部革新，解決種族、經濟不平等問題。

沙利文表示，第二是認知到與民主盟友並肩而行，美國能更有效推動自由、繁榮與公平社會的願景。他說，結盟不只能提供取得成果所需的籌碼，也能集結眾人聲量，大聲主張面對中國作為，「我們要起身捍衛特定原則」。

指要大筆投資美國科技產業

沙利文續指，科技是一切問題根源，重點在誰最終能在人工智慧（AI）、量子計算、生物科技、乾淨能源等未來關鍵新興科技領域取得領導地位。他強調，這不只要靠與盟友緊密合作，也須大筆投資美國國內相關產業。

沙利文表示，美方還要準備好採取行動，並讓中國為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態「付出代價」（impose costs）。

他強調，現屆政府各個層級都打算傳達清楚且一致的訊息，上至總統、國務院、國防部到世界各地使館，這亦會是美方策略重要的一部分。

責任編輯：蒯宇澄

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