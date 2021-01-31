拜登上任三天後  解放軍南海模擬攻擊美軍航母

拜登上任後，中美關係緊張恐仍繼續加深。美國《商業內幕（Business Insider）》網站等外國媒體報道，美國軍方已確認，解放軍轟炸機最近在南海巡航時，模擬攻擊美國海軍「羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71）」航母。事件發生於本月23日，即美國總統拜登就任僅三天。

美軍羅斯福號航母23日駛入南海活動時，解放軍派出8架轟-6K轟炸機、4架殲-16戰鬥機和1架運-8反潛巡邏機，進入台西南空域巡航。追蹤數據顯示，羅斯福號航母戰鬥當時群經由巴士海峽進入南海，而解放軍戰機則一度直迫台灣西南空域。

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另有外媒引述熟悉美軍消息人士指，解放軍轟-6戰機機師當時的通話顯示，機師確認收到指令，模擬向區內的美國航母發射反艦導彈。

美軍消息稱 解放軍轟-6戰確認收到模擬攻擊指令

事發在上周六（23日），亦即美國新任總統拜登就職後3日，而經核實，當時解放軍戰機的飛行軌跡，與羅斯福號戰鬥群南海巡航的時間吻合。

美國印太司令部發言人邁克·卡夫卡（Mike Kafka）事後在答覆媒體的電子郵件聲明中表示，「羅斯福號航母打擊群密切監視著解放軍海軍和空軍的所有活動，他們從未對美國海軍軍艦、飛機或水手構成威脅」。

卡夫卡在聲明中稱，「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，通過我們在該地區的行動來證明我們的決心」。

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美國國防一名官員則向《日本時報》表示，解放軍軍機沒有進入距美國海軍艦艇250英里（約合402.3公里）的範圍內，這超出了轟-6K轟炸機所攜帶的鷹擊-12反艦導彈射程。這名官員稱，當時發生了一次模擬襲擊。

據了解，美國海軍發24日聲明稱，羅斯福號航母戰鬥群正在美國第7艦隊的責任區進行例行部署，以開展海上安全行動。

解放軍機在事發時 距美航母有超過400公里

針對美海軍羅斯福號航母23日進入南海一事，中國外交部發言人趙立堅在25日舉行的例行記者會上表示，美國頻繁派艦機進入南海活動，炫耀武力，不利於地區局勢的和平與穩定。

去年8月，解放軍向南海進行了一系列的彈道導彈試射，包括採用了被稱為「航母殺手」的武器，其顯然是模擬攻擊美國軍艦的綜合軍演的一部分。媒體隨後報道稱，至少有兩枚導彈擊中了該海域的移動船隻目標。美國和中國軍方都沒有證實這些報道，但據悉這些反艦導彈，是解放軍武器庫中最有力的反介入/區域拒止（A2/AD）的武器。

▲ 「南海戰略態勢感知」微博指，衛星影像顯示美軍羅斯福號於上周六上午10時，經台灣南方的巴士海峽進入南海。

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責任編輯：鄧國強

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