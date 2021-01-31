解放軍研究建立「改造人」部隊？中方這樣反駁

路透社報道，全球最大基因組學研發機構、中國民營企業華大基因（BGI Group），疑與中國軍方合作，開展從呼吸道病原體的大規模檢測，以至腦科學研究，包括尋求令軍方主力漢族部隊成員，減少受高原反應影響。華大基因與中國外交部已強否認報道內容。

路透社通過檢視研究、專利申請及其他文件，試圖了華大基因的研究內容。當中發現，該公司其中一個與解放軍關聯的項目，旨在令以漢族為主的成員，減少受高原反應影響，這項研究將令部分邊境士兵得益。

尋求令漢族部隊成員 減少高原反應

報道又質疑，華大基因向外國提供的新冠病毒測試盒，可用於收集西方人的基因。美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）客座高級研究員卡尼亞（Elsa Kania）接受路透社訪問時稱，華大基因與解放軍的合作模式，美國官員應合理地關注。

事實上有美國專家小組亦曾警告，美國的敵對國家，或會利用遺傳學（genetics）去提高軍事人員的實力。

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華大基因發出聲明回應報道，直指內容毫無根據，重申公司是一間私人機構，成立目的是促進人類健康和福祉；而與解放軍研究人員的合作，是出於學術目的，強調遵守與開放科學、數據共享及基因研究有關的國際標準和中國法律。

華大基因表示，強烈拒絕任何有關公司與解放軍有聯繫的指控，尤其是與他們的新型冠狀病毒測試工具有關的指控。

中國外交部則回應，美國政府錯誤理解及污衊中國的軍民融合政策，並實施不合理的制裁，阻礙研究工作，強調中國的軍民融合政策，旨在有效地動員軍事與民用資源，協調社會經濟增長和國防發展，並透過科學技術進步，令公眾受益，符合國際慣例，又指美國政府追求軍民融合已經超過100年。

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責任編輯：鄧國強

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