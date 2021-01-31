東北新冠肺炎疫情何時控？鍾南山指大約在此時

內地吉林、黑龍江疫情仍在持續，每日本土病例維持在雙位數。中國工程院院士鍾南山周日（31日）表示，在政府強力干預下，預計吉林、黑龍江、河北的疫情在2月份就可以基本得到控制。

綜合新華視點與羊城晚報報道，鍾南山當天在廣州一場活動上表示，河北、黑龍江、吉林感染的人數遠遠多於去年中的北京新發地疫情，擴散的形勢也比較嚴峻，「這與天氣冷有關係」。

與天氣有關 疫情或二月底便會受控

鐘南山說，根據蘭州大學開發的新冠疫情預測模型預測，假如沒有採取嚴格的防控措施，黑龍江2月底將有13萬人感染，河北2月底將有12萬人感染。

他稱，在政府強力干預下，從三級防控提升到二級防控，感染率可以降低20%至30%，「估計這三個地方疫情在2月份就可以基本得到控制」，但他也提醒，若疫情防控放鬆，感染人數就會快速上升。

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鍾南山說，中國至今面對疫情有兩個挑戰，一個是病例呈現在農村的散發狀態，從最近發病的情況來看，60%到70%都在農村，當前疫情防控「農村是重點」。

他說，新冠病毒有一個特點跟2003年的嚴重急性呼吸道症候群（沙士，SARS）不一樣，「它有時候感染了沒症狀，但是有明顯的傳染性」，因此要加強在農村宣導，提倡少串門、少聚會，及時檢查、及時看醫生、及時做核酸檢查。

「如沒限制措施 黑龍江2月底13萬人感染」

第二個挑戰是病毒變種，他說，中國最近對疫苗效果也進行了深入研究，隨著病人減少，環境改善，一些地方一定程度上就放鬆了警惕，以致有些地區出現快速傳播。

國家衛生健康委員會上午在官網通報，1月30日0至24時，內地新增確診病例92例，其中本土病例73例，分別為吉林63例，黑龍江9例，河北1例。

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責任編輯：鄧國強

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