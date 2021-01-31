  • 19°C
香港時間 : 2021131日 (日) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】崔天凱寄語拜登：美急需恢復大國的樣子

國情動向 18:23 2021/01/31

分享：

崔天凱寄語拜登：美急需恢復大國的樣子

拜登上任後，中美緊張關係未有實質緩和。中國駐美大使崔天凱接受央視訪問時表示，中美之間的各種差異甚至有些分歧是客觀存在的，而兩國之間競爭應是共同提高、不是你死我活。他又指，在拜登上任美國總統之後，美國現時最應該恢復的是「大國的樣子」。

崔天凱在央視訪問裡指出，中美之間客觀存在各種差異甚至分歧，過去、現在、將來還會有；但正如早前國家主席習近平在世界經濟論壇對話會上所說，競爭應該是你追我趕、共同提高，不應該是相互攻擊、你死我活。

崔：如果有人強把貿易戰強加給中方 我們不怕

他強調，如果中美之間能夠建立這樣一種有合作也有競爭的關係，是一個相對比較健康的關係。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

崔天凱認為，在拜登上任美國總統之後，美國現時最應該恢復的，是「要有大國的樣子」、要有大國的智慧、自信、樂觀，以及有勤奮；如果有人一定要作出錯誤的選擇，走向對抗，那情況會比現在更壞，但是雙方應該向好的方向努力。

崔天凱說，如果有人一定要把貿易戰強加給中方，也不怕，可以奉陪到底。他指，作為世界上最大的兩個經濟體，對世界經濟的穩定增長也負有責任。所以，只要雙方本著這個精神去處理兩國的經貿關係，有什麼問題更多地通過協商、談判來解決，而不是靠關稅戰、貿易戰，相信雙方是可以發展互利共贏的經貿關係。

拜登上任三天後  解放軍南海模擬攻擊美軍航母

聯合國秘書長冀「重置」中美關係 但承認一領域無共識空間

蓬佩奧人走茶涼 非洲小國退出美國「淨網」拒棄中國

不讓美國有機會攪局 環時：疫苗接種要比他們快一大截

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

解放軍研究建立「改造人」部隊？中方這樣反駁
今日
解放軍研究建立「改造人」部隊？中方這樣反駁
拜登上任三天後 解放軍南海模擬攻擊美軍航母
今日
拜登上任三天後 解放軍南海模擬攻擊美軍航母
趙立堅：BNO把大批港人變英國二等「公民」
2021/01/30
趙立堅：BNO把大批港人變英國二等「公民」
世衞專家組與中國科學家會面　將實地考察華南海鮮市場
2021/01/29
世衞專家組與中國科學家會面　將實地考察華南海鮮市場
聯合國秘書長冀「重置」中美關係 但承認一領域無共識空間
2021/01/29
聯合國秘書長冀「重置」中美關係 但承認一領域無共識空間
外交 地緣政治 政治 軍事科技 軍事 軍事演習 科技戰 貿易戰 經濟 中美貿易戰

上一篇文章

【中澳關係】澳洲連環請求談貿易 中方請其坐冷板凳

下一篇文章

解放軍研究建立「改造人」部隊？中方這樣反駁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國安顧問提4招應對中國：與盟友同行捍衛原則
美國安顧問提4招應對中國：與盟友同行捍衛原則
英國指責中國不公平貿易 籲聯手歐美日應對
英國指責中國不公平貿易 籲聯手歐美日應對
澳洲部長請求撤煤炭禁令 中國叫澳方先做好這件事
澳洲部長請求撤煤炭禁令 中國叫澳方先做好這件事
【拜登上任】美歐外長談中國 布林肯未提一件事惹關注
【拜登上任】美歐外長談中國 布林肯未提一件事惹關注
【中澳關係】新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重
【中澳關係】新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重
河南濟源書記被爆掌摑政府秘書長 官媒這樣批評
河南濟源書記被爆掌摑政府秘書長 官媒這樣批評