【中美角力】崔天凱寄語拜登：美急需恢復大國的樣子

▲ 崔天凱寄語拜登：美急需恢復大國的樣子

拜登上任後，中美緊張關係未有實質緩和。中國駐美大使崔天凱接受央視訪問時表示，中美之間的各種差異甚至有些分歧是客觀存在的，而兩國之間競爭應是共同提高、不是你死我活。他又指，在拜登上任美國總統之後，美國現時最應該恢復的是「大國的樣子」。

崔天凱在央視訪問裡指出，中美之間客觀存在各種差異甚至分歧，過去、現在、將來還會有；但正如早前國家主席習近平在世界經濟論壇對話會上所說，競爭應該是你追我趕、共同提高，不應該是相互攻擊、你死我活。

崔：如果有人強把貿易戰強加給中方 我們不怕

他強調，如果中美之間能夠建立這樣一種有合作也有競爭的關係，是一個相對比較健康的關係。

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崔天凱認為，在拜登上任美國總統之後，美國現時最應該恢復的，是「要有大國的樣子」、要有大國的智慧、自信、樂觀，以及有勤奮；如果有人一定要作出錯誤的選擇，走向對抗，那情況會比現在更壞，但是雙方應該向好的方向努力。

崔天凱說，如果有人一定要把貿易戰強加給中方，也不怕，可以奉陪到底。他指，作為世界上最大的兩個經濟體，對世界經濟的穩定增長也負有責任。所以，只要雙方本著這個精神去處理兩國的經貿關係，有什麼問題更多地通過協商、談判來解決，而不是靠關稅戰、貿易戰，相信雙方是可以發展互利共贏的經貿關係。

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責任編輯：鄧國強

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