  • 19°C
香港時間 : 2021131日 (日) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中澳關係】澳洲連環請求談貿易  中方請其坐冷板凳

國情動向 18:23 2021/01/31

分享：

【中澳關係】澳洲連環請求談貿易  中方請其坐冷板凳

中國與澳洲爆發地緣政治角力、中澳關係深陷緊張後，中方抵制對一系列澳洲出口產品。澳洲經濟受挫後，澳洲傳媒報道，儘管澳方官員近期連環以致函、致電方式，欲與中國商務部部長王文濤等磋商貿易問題，但中方以冷手法處理，至今沒有作出回覆。

綜合澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）等媒體報道，中澳2020年發生貿易爭端後，時任澳洲貿易部長的伯明翰（Simon Birmingham）和其他幾名政府部長曾多次試圖聯絡中方官員，但都沒能得到回應。

澳媒：澳洲貿易部長尋求緩解緊張局勢

至上月接替伯明翰擔任貿易部長的提恩（Dan Tehan）稱，自己給中國商務部部長寫了封信，希望兩人能爲打破當前僵局創造機遇，重啓雙邊對話。提恩沒有透露是否向中方要求停止封鎖澳洲商品，但稱自己表達了澳洲想在許多問題上與中方接觸的「強烈意願」。

中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業

中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？

    點擊圖片放大
    +3
    +2

報道稱，提恩仍未收到中國官員的覆信，但中國商務部發言人高峰28日對此事回應說：

中澳關係當前的困難局面，不是中方希望看到的。一個健康穩定的中澳關係符合兩國共同利益。希望澳方多做有利於中澳互信與合作的事，推動中澳關係早日重回正軌。

另外，New.com.au也報道指，除了提恩（Dan Tehan）致信中國新任商務部長王文濤，尋求緩解緊張局勢外，有幾名澳洲聯邦官員亦曾致電中國部長；惟他們的遭遇與提恩一樣，均未收到回電。

另一方面，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日表示，他願意與中國國家主席習近平會面，以挽救兩國關係，形容這是至關重要的，但如果中方要求澳方讓步，他會拒絕與中方領導人會晤。他並稱，不認為會有任何澳洲人希望其總理違背他們的意願。

中澳貿易衝突重創澳洲經濟 「創傷」恐難以治癒？

中國抵制澳洲木材  澳洲幾千工人快失業了！（組圖）

澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代

【中澳關係】須準備與中國開戰？澳洲議員竟鼓吹

    點擊圖片放大
    +3
    +2

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

澳洲部長請求撤煤炭禁令 中國叫澳方先做好這件事
2021/01/30
澳洲部長請求撤煤炭禁令 中國叫澳方先做好這件事
【中澳關係】新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重
2021/01/29
【中澳關係】新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重
澳洲貿易部長去信北京謀對話 環時：演戲博支持
2021/01/25
澳洲貿易部長去信北京謀對話 環時：演戲博支持
澳洲斥7.7億美元購導彈魚雷 外媒：增強軍力應對中國
2021/01/25
澳洲斥7.7億美元購導彈魚雷 外媒：增強軍力應對中國
中國官媒指澳洲車厘子「劣質」 水果商讚智利貨更好更平
2021/01/18
中國官媒指澳洲車厘子「劣質」 水果商讚智利貨更好更平
貿易戰 地緣政治 政治 經濟 商品 習近平 莫里森 中華人民共和國商務部 貿易 澳洲

下一篇文章

【中美角力】崔天凱寄語拜登：美急需恢復大國的樣子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國安顧問提4招應對中國：與盟友同行捍衛原則
美國安顧問提4招應對中國：與盟友同行捍衛原則
澳洲部長請求撤煤炭禁令 中國叫澳方先做好這件事
澳洲部長請求撤煤炭禁令 中國叫澳方先做好這件事
【拜登上任】美歐外長談中國 布林肯未提一件事惹關注
【拜登上任】美歐外長談中國 布林肯未提一件事惹關注
英國指責中國不公平貿易 籲聯手歐美日應對
英國指責中國不公平貿易 籲聯手歐美日應對
河南濟源書記被爆掌摑政府秘書長 官媒這樣批評
河南濟源書記被爆掌摑政府秘書長 官媒這樣批評
【中澳關係】新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重
【中澳關係】新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重