▲ 【中澳關係】澳洲連環請求談貿易 中方請其坐冷板凳

中國與澳洲爆發地緣政治角力、中澳關係深陷緊張後，中方抵制對一系列澳洲出口產品。澳洲經濟受挫後，澳洲傳媒報道，儘管澳方官員近期連環以致函、致電方式，欲與中國商務部部長王文濤等磋商貿易問題，但中方以冷手法處理，至今沒有作出回覆。

綜合澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）等媒體報道，中澳2020年發生貿易爭端後，時任澳洲貿易部長的伯明翰（Simon Birmingham）和其他幾名政府部長曾多次試圖聯絡中方官員，但都沒能得到回應。

澳媒：澳洲貿易部長尋求緩解緊張局勢

至上月接替伯明翰擔任貿易部長的提恩（Dan Tehan）稱，自己給中國商務部部長寫了封信，希望兩人能爲打破當前僵局創造機遇，重啓雙邊對話。提恩沒有透露是否向中方要求停止封鎖澳洲商品，但稱自己表達了澳洲想在許多問題上與中方接觸的「強烈意願」。

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報道稱，提恩仍未收到中國官員的覆信，但中國商務部發言人高峰28日對此事回應說：

中澳關係當前的困難局面，不是中方希望看到的。一個健康穩定的中澳關係符合兩國共同利益。希望澳方多做有利於中澳互信與合作的事，推動中澳關係早日重回正軌。

另外，New.com.au也報道指，除了提恩（Dan Tehan）致信中國新任商務部長王文濤，尋求緩解緊張局勢外，有幾名澳洲聯邦官員亦曾致電中國部長；惟他們的遭遇與提恩一樣，均未收到回電。

另一方面，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日表示，他願意與中國國家主席習近平會面，以挽救兩國關係，形容這是至關重要的，但如果中方要求澳方讓步，他會拒絕與中方領導人會晤。他並稱，不認為會有任何澳洲人希望其總理違背他們的意願。

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責任編輯：鄧國強

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