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中國疫情反彈衝擊浮現 內地製造業PMI降至51.3遜預期

經濟脈搏 20:12 2021/01/31

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受國內局部疫情散發影響，中國1月製造業採購經理指數（PMI）回落至51.3，遜於預期，且為5個月低點，產需兩段擴張力度均弱於上月。當月非製造業PMI也降至10個月低點，擴張勢頭亦有所放緩。分析預計，受春節假期和防疫措施影響，2月製造業和服務業PMI指數進一步回落，但之後將逐漸加快恢復。

國家統計局周日（31日）公佈數據顯示，中國1月PMI為51.3，比上月回落0.6個百分點，連續11個月位於臨界點以上，表明製造業繼續保持擴張，但步伐有所放緩。

料2月春節和防疫措施影響 PMI進一步回落

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，春節前後是中國製造業傳統淡季，加之近期局部聚集性疫情對部分企業生產經營產生一定影響，製造業總體擴張勢頭有所放緩。

他提到，從地區情況看，河北、吉林、黑龍江等地受疫情影響較為明顯，有調查企業反映近期生產、採購、運輸等活動面臨一些困難。

光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，近期局部出現聚集性疫情和極寒天氣，明顯增大了製造業經濟活動「摩擦阻力」，預計2月受春節假期和防疫措施影響，製造業和服務業PMI指數進一步回落，但3、4月以後，隨氣溫逐步回暖及疫情受控，國內經濟活動回暖步伐有望逐步加快，居民外出消費活動信心和意願恢復。

從分類指數看，生產指數和新訂單指數分別為53.5和52.3，均高於臨界點，但產需兩端擴張力度均弱於上月，分別較上月回落0.7和1.3個百分點。原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數則都低於臨界點。有調查企業反映，疫情影響員工正常到崗，加之部分人員提前返鄉，企業用工缺口加大；同時有些地區物流放緩，部分企業產品外銷與原材料購進活動受到影響。

另外，進出口景氣度有所回落。前期聖誕季海外需求集中釋放，疊加全球疫情持續蔓延等因素，部分企業外貿訂單有所減少，1月新出口訂單指數和進口指數分別為50.2和49.8，較上月下降1.1和0.6個百分點。

非製造業PMI亦遜預期 為10個月低點

非製造業PMI方面，1月非製造業商務活動指數錄得52.4，遜預期且比上月上落3.3個百分點，至10個月最低水平。受製造業和服務業擴張均放緩影響，1月綜合PMI產出指數為52.8，較上月回落2.3個百分點，創11個月最低水平。

服務業商務活動指數為51.1，低於上月3.7個百分點。其中，生產性服務業和生活性服務業商務活動指數分別為56.2和49.1，低於上月2.0和6.3百分點。儘管服務業仍保持恢復態勢，但景氣水平有所回落。統計局調查結果顯示，住宿、餐飲、文化體育娛樂、居民服務等接觸式、聚集性消費行業商務活動指數回落幅度較為明顯，均位於收縮區間。

另外，受冬季低溫天氣及春節假日臨近等因素影響，建築業進入施工淡季，商務活動指數和新訂單指數分別為60.0和51.2，低於上月0.7和4.6個百分點。不過該指數連續三個月保持在60左右，表明基礎建設投資有望穩定發力。

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責任編輯：蒯宇澄

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經濟數據表現 傳染病 進出口 疫情 經濟 遜於預期 指數 國家統計局 PMI 中國

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