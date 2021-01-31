中國與紐簽零關稅協議  澳洲被指賠了夫人又折兵

中國與澳洲地緣政治角力爆發後、中澳關係陷入寒冬，中方抵制澳洲至少逾十種產品。在此時刻，中國正式與新西蘭簽署實現「零關稅」的自由貿易協定。由於澳洲與新西蘭產業結構相似，協議意味中國能透過採購新西蘭乳品等產品，更大程度替代澳洲，令澳洲外貿更添寒意。有中國乳業專家形容，澳洲仿如賠了夫人又折兵。

中國商務部部長王文濤26日與新西蘭（New Zealand又譯紐西蘭）貿易和出口增長部部長奧康納（Damien O'Connor），分別代表兩國政府，通過視頻方式正式簽署《中華人民共和國政府與新西蘭政府關於升級〈中華人民共和國政府與新西蘭政府自由貿易協定〉的議定書》。

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奧康納表示，正值疫情造成全球經濟嚴重混亂之際，自貿協定《升級議定書》是新西蘭政府為應對新冠疫情帶來的經濟衝擊而實施的貿易復甦戰略的一部分，對華關係是新西蘭最重要的外交關係之一。

新西蘭乳品至2024年 輸中國全免關稅

其中，協定約定維持現有的乳製品條款，大部分產品的保障性關稅將在一年內取消，奶粉則在三年內取消。即2024年1月1日，新西蘭出口到中國的所有乳製品都將免徵關稅。

中國乳業分析師宋亮接受《中國經濟周刊》訪問時表示，「這對新西蘭乳企來說，無異於一個大禮包」。

公開資料顯示，新西蘭是世界上最大的乳製品出口國，出口總量佔世界乳製品貿易的三分之一。根據中國海關統計，新西蘭目前是中國嬰配粉進口第二大夥伴，僅次於歐盟。

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宋亮分析說，中新簽訂自貿協定升級議定書，既方便了新西蘭乳製品出口中國市場，惠利消費者，也方便了中國乳企在新西蘭建設發展。「協議簽訂了，新西蘭乳企出口中國的通關速度一定加快，效率的提升讓物流也加快」，他說。

分析指 澳洲五大行業更添寒意

內地另一乳業分析師張旭則指，「澳洲真是賠了夫人又折兵。自從疫情以來，澳洲屢次挑釁中國，中國是世界最大市場，中國的需求舉足輕重。但是澳洲政府不但對中國進行反傾銷政策，還多次否決中資企業在澳洲投資。例如2020年8月，由於澳財長的拒絕批准，蒙牛對澳洲第二大奶製品生產商雄獅乳品飲料公司（雄獅乳品）的收購計劃被迫終止。這樣到頭來影響的將會是澳洲乳業發展」。

去年9月，國際會計師事務所畢馬威和悉尼大學聯合發佈的一份報告顯示，2019年，中國對澳投資已同比下降58.4%至34億澳元、折合約201億港元，創2007年以來新低。

內地媒體指，如今新西蘭獲得更進一步的貿易優勢，開拓中國市場，澳洲包括乳製品、龍蝦、葡萄酒、原木、牛肉等在內的五大農副商品料將最先承受市場打擊。

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責任編輯：鄧國強

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