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【華為5G】研究揭虛假Twitter帳號操縱社媒 華為這樣回應

國情動向 22:08 2021/01/31

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在美國拉攏圍堵封殺下，華為在海外市場遇挫，歐洲國家考慮或已限制華為5G設備。《紐約時報》引述研究公司發現，在比利時考慮5G政策期間，有14個Twitter虛假帳號散播關於華為的正面文章，以及對比利時5G政策的負面觀點，這些推文之後獲華為高管轉發，但沒有足夠證據確定是誰是支持華為行動的幕後主使。

華為聲明回應稱，已開始內部調查，查明是否有任何不當行為。Twitter則稱，受到提醒後已刪降涉事虛假帳號，強調嚴格禁止平台操縱。

《紐約時報》報道，根據研究錯誤信息和虛假社交媒體帳戶的研究公司Graphika的數據，至少有14個Twitter帳號冒充電訊專家、作家和學者，分享多篇文章，攻擊比利時的立法草案限制像華為5G；然後華為高管轉發了這些虛假帳號。

研究列出14個虛假Twitter帳號。

華為西歐高層轉發假帳號推文

據Graphika，擁110萬名關注者、華為負責西歐公共事務和傳播的總監Kevin Liu的認證Twitter帳號，在去年12月的3星期內，分享這些虛假帳號的60條推文。而有超過500萬名關注者的華為歐洲官方帳號，分享了47條這樣的推文。

這為期3星期的行動，被指與比利時審查5G政策於12月30日截止，似乎有很大關係。

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Graphika調查員尼莫（Ben Nimmo），有份參調查支持華為的行動。他稱，這種做法表明，社交媒體操縱出現了新的變化。不同於俄羅斯被指干預2016年美國總統大選，這似是促進大型跨國公司利益行動，並且是針對一個歐洲國家。但他表示，沒有足夠的證據確定誰是支持華為行動的幕後主使。

報道指出，在比利時，有關支持華為的行動，除了讓華為的遊說招致不必要的關注外，似乎沒有產生什麼效果。沒有跡象表明當地會放棄限制華為5G網絡的計劃。據報目前有關立法草案須交由該國議會審議。

華為：開始內部調查 Twitter：已刪除假帳號

報道引述華為聲明稱，已針對事件開始內部調查，強調華為有明確基於國際最佳實踐的社交媒體政策，會非常認真對待任何有關沒有遵守政策的說法，並注意到一些社交媒體和網絡活動，顯示可能沒有遵守這些政策，以及華為開放、誠實和透明的更廣泛價值觀。

Twitter表示，在Graphika於12月30日提醒其注意這一活動後，已經刪除這些虛假帳號。聲明稱，Twitter嚴格禁止平台操縱，如果有明確證據，將對相關帳號採取行動，可能包括永久停用。

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責任編輯：林佩怡

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