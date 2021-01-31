▲ 專家警告神秘尼帕病毒大流行 中國致死率遠超新冠

新冠肺炎疫情仍在高燒之際，有專家示警，尼帕病毒（Nipah virus）疫情也有造成大流行（pandemic）的風險，儘管多國曾有病例，但國際似乎未有足夠準備應對；其中，這種病毒在中國的致死率高達75%，即遠超新冠肺炎。

總部設在荷蘭、由英國和荷蘭等國家出資的非營利組織「藥品可及性基金會」（Access to Medicine Foundation），近期發布獨立報告。內容指出，全球各大製藥公司雖加大力道應對新冠肺炎疫情，但對下一場疾病大流行卻幾無準備。

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基金會執行長耶爾（Jayasree K Iyer）並強調，尼帕病毒（Nipah virus）疫情可能有引發下一場大流行的風險。

尼帕病毒可引起嚴重呼吸道症狀

耶爾表示，「尼帕病毒是另一個引人高度關切的新興傳染病，可能隨時會爆發。下一場疾病大流行可能是具有抗藥性的傳染病。」

英國《衛報（The Guardian）》指出，尼帕病毒可能引起嚴重呼吸道症狀、腦炎和腦腫脹，死亡率介於40%至75%之間，端視疫情爆發地點而定。當中在中國的病例，致死率達75%。

▲ 尼帕病毒（Nipah virus）。

香港衛生防護中心資料顯示，尼帕病毒感染是一種新發的人畜共患疾病。果蝠是病毒的天然宿主。

尼帕病毒1998至99年在馬來西亞和新加坡首次獲確認，病毒在養豬場工人和與豬密切接觸人士中蔓延，它可以影響多種動物包括豬隻。而過去在孟加拉和印度，相信也曾引起疫情，可能與飲用被蝙蝠尿污染的椰棗汁有關。

果蝠是病毒天然宿主 大馬和新加坡增爆發

《衛報》又指，根據藥品可及性基金會的雙年報，在世界衛生組織（WHO）點名的16種最大公衛風險中，藥廠對尼帕病毒等10種傳染病毫無因應計劃。

這10種傳染病還包括常見於撒哈拉沙漠以南非洲的裂谷熱（rift valley fever），以及冠狀病毒引發的中東呼吸症候群（MERS）和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。MERS和SARS死亡率比新冠肺炎高得多，但傳染力較低。

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【知識庫：何謂尼帕病毒感染（香港衛生防護中心資料）】 傳播途徑 尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠的尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品如椰棗原汁。 尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物。 病徵 受尼帕病毒感染的人可以沒有徵狀。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。個案病死率約為40％至75％。 潛伏期 症狀通常在感染尼帕病毒後約4至14天開始出現，但亦可能長達45天。 治理方法 目前，尼帕病毒感染尚沒有有效的治療藥物。 預防方法 暫時沒有預防尼帕病毒感染的疫苗。 市民前往受尼帕病毒影響的地方應採取以下措施以降低感染風險： 避免接觸農場動物或野生動物，尤其是蝙蝠和豬隻。

注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。

注重食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮。避免喝椰棗原汁。

任何人如需處理動物或其組織，應穿著適當的保護衣物。

▲ 果蝠是病毒的天然宿主。

責任編輯：鄧國強

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