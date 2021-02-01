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拜登吃下前任苦果 中國與世界會等他展「耐性」嗎？

國情動向 09:56 2021/02/01

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拜登吃下前任苦果 中國與世界會等他展「耐性」嗎？

「中國人不急於接掌世界秩序。」「我確信中國仍需數十年才可挑戰美國地位，而且果真發生的話，很可能是美國犯下戰略錯誤所致。」這是美國前總統奧巴馬在回憶錄《應許之地》（A Promised Land）一書，記述他2009年感受的話。

今天的美國顯然不再這樣看，認定必須採取行動阻止中國爬頭，但拜登提出耐性看待中美關係，因他首先需搞定一籮筐內政問題，而這難攤子某程度正是他不止一位前任所犯戰略錯誤造成。這些戰略錯誤現在也恐怕威脅著，拜登領導中美關係走向想像力的發揮空間。

時間：2009年。奧巴馬上任美國總統，世界深陷金融危機。中國前一年GDP：31.9萬億人民幣（4.6萬億美元），佔世界6%和美國31%，按購買力平價佔美國68%。

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中美關係當年算是非常健康。對於中美深層矛盾，奧巴馬隻眼開隻眼閉，覺得換個角度也無可厚非。他指中國「迴避、放寬或違反所有談妥的國際協定」，但中國「並非特例，從美國到日本，幾乎每個發達國都曾於不同發展階段以重商主義促進經濟」。他更評價，中國「所獲成果讓人無法反駁。距離數百萬人死於大饑荒僅僅一代，中國就已轉變為（當年的）世界第三經濟體」。

奧巴馬雖然也稱，中國外貿體系往往犧牲美國利益，自己承諾要為美國勞工爭取更優惠的協定，但「全球經濟岌岌可危，我不得不思考談判的時機與方式」。他的對華策略，因此是與中國較量同時保持克制低調。

可以說，奧巴馬有學者般的深思熟慮，但反過來說則顯得「學究」，不夠接地氣。對美國民眾而言，他與中國的枱底較量未免太難察覺。今日看來，奧巴馬任內未有足夠應對美國社會深刻變化，為日後民粹主義報復式爆發、美國拆騰自己而中國繼續崛起埋下伏線。

奧巴馬回憶錄：與胡錦濤會晤令人昏昏欲睡

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時間：2017年。特朗普上任美國總統，世界對他勝選大跌眼鏡。中國前一年GDP：74.6萬億人民幣（11.2萬億美元），佔世界13%和美國60%，按購買力平價追上美國。

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特朗普就是在民粹主義急劇抬頭大背景下當選美國總統的。他上任後高舉「美國優先」，先退出TPP，然後推翻NAFTA重新談判，繼而將矛頭指向最大貿易夥伴中國，最後將中美貿易戰擴大成政經軍教科文全面對抗，令對華強硬成為美國新的「政治正確」，中美幾乎所有對話機制均告失效。

可以說，特朗普是奧巴馬十足的相反。奧巴馬說得好聽是深思入微，說得不好聽是優柔寡斷；特朗普說得好聽是不拘小節、敢作敢為，說得不好聽就是亂來。

特朗普的亂來受到美國民意支持，但美國也為此而付出了沉重代價。特朗普任期結束後，中國抵住美國極限施壓，仍然成為全球唯一增長主要經濟體，美國國際地位反而大幅下滑，在疫情失控、泛政治化與自我孤立下成為世界話柄。

拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？

習近平暗勸拜登：叢林法則只帶來人類災難

時間：2021年。拜登上任美國總統，世界鬆一口氣，同時為他面對的局面捏一把汗。中國前一年GDP：101.6萬億人民幣（15.7萬億美元），佔世界19%和美國75%，按購買力平價佔美國110%。

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以往績看，拜登對中國立場是相對溫和的，惟總統也必須接地氣。拜登上任當日提起自己曾以「可能性」（possibilities）一詞向中國領導人形容美國，也許可理解成一個錢幣的兩面，示意他任內可以與中國緩和，也可以跟中國決裂。

拜登討厭特朗普，但他最重要的歷史任務——如何應對中國——卻受特朗普影子牢牢籠罩......只是美國受到疫情橫行、政治撕裂、經濟衰退、種族矛盾重重圍困，拜登則期望「耐性」處理中美關係，先擺平國內問題再算。然而，中國崛起的步伐與其他國家心態的調整，都顯然不會遷就拜登與美國......拜登前任的戰略錯誤既限制著他的發揮空間，也在迅速關上他的反應時間窗口......

（節錄）

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責任編輯：連兆鋒

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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