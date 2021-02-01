1月財新中國製造業PMI降至51.5 海外需求成拖累項

受內地局部疫情及海外需求不確定影響，1月財新中國製造業PMI下降1.5個百分點至51.5，連續第九個月位於擴張區間，但降至2020年7月以來最低。分析指，1月製造業總體仍處復甦期，但供給、需求復甦動能減弱，海外需求成為拖累項。

製造業需求擴張 但速度放緩

1月財新中國製造業PMI（採購經理指數）下降1.5個百分點至51.5，連續第九個月位於擴張區間。這一走勢與統計局製造業PMI一致，國家統計局公布的2021年1月製造業PMI為51.3，低於上月0.6個百分點，回落至2020年9月以來最低。

製造業的供給、需求繼續維持擴張，但速度明顯放緩。海外疫情反覆導致外貿企業訂單減少，對外需造成明顯抑制，當月新出口訂單指數大幅降至收縮區間，創2020年7月以來新低。

受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓。當月就業指數繼續在收縮區間小幅下降，製造業企業在擴張用工方面仍然態度謹慎。調查顯示，製造業企業用工量下降的原因是企業重組或員工自願離職後沒有填補空缺。

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原材料價格特別是工業金屬價格上漲，助推2021年1月製造業企業購進價格指數維持強勢，但略低於上月。受購進價格上漲影響，出廠價格繼續上行，當月製造業企業出廠價格指數為2018年7月以來的最高值，通脹壓力持續增加。

由於市場需求擴張略低於預期，製造業企業採購速度亦邊際放緩。當月採購量指數較上月大幅下降，僅略高於榮枯線。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1月製造業總體仍處復甦期，但供給、需求復甦動能減弱，海外需求成為拖累項。新一年的關注重點主要是海外疫情持續蔓延的背景下國內疫情防控的效果，以及海外需求不確定性持續增加的情況下國內經濟內生動能的培育。

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責任編輯：尹航

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