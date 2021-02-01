▲ 美軍航母「受解放軍模擬攻擊」還是白撞？揭三疑點

中美南海是非再起。外國傳媒指，美國海軍羅斯福號航母打擊群近日在南中國海活動時，遭中國解放軍機群模擬導彈攻擊，並稱美軍聽見中國轟炸機確認攻擊命令與模擬發射導彈的口令。事件據稱發生在美國新總統拜登就職3天後，更添中美角力色彩。但內地傳媒質疑是美方抄作中國威脅，並提出一個關鍵問題：美軍是如何發現400公里外的中國軍機在模擬攻擊的？

鑑於美軍一度發表聲明，煞有介事稱羅斯福號南海活動期間，中國軍機沒有進入其250海里（約463公里）範圍，也從來沒對美軍構成威脅。《環球時報》引述軍事專家認為，美方與西方媒體今次根本是對解放軍「碰瓷」。

首先，軍機執行攻擊時，其特殊飛行軌跡和飛行剖面通常最容易判斷。比如轟炸機、攻擊機臨空俯衝轟炸攻擊時，首先會向目標降低高度，然後拉起，或者超低空穿越艦艇上空。這種俯衝、拉起可以視為比較明顯的模擬攻擊行動。

但按照西方媒體的說法，中國軍機遠在距離美國航母400公里以外，而發射遠程反艦導彈也不需要載機做出特殊動作。

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拜登上任三天後 解放軍南海模擬攻擊美軍航母

其次，通過截收軍機傳感器的信息，也可以判斷是否執行過模擬攻擊，但這一點也不容易做到。例如軍機發射反艦導彈或者制導炸彈時，通常會啟動雷達、激光照射器探測、跟踪和照射目標，然後執行火控諸元計算。

但這種特徵在很多情況下並不明顯。反艦導彈模擬攻擊時，對海搜索雷達的信號特徵變化不大，搜索雷達實際上只需要測算出目標的位置和速度即可。有些反艦導彈甚至不需要機載設備鎖定目標，而是通過衛星、偵察機等機外情報系統提供的目標數據，由操作人員向導彈輸入。這樣的模擬攻擊方式，幾乎無法從外部得到確認。

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再者，還有一種判斷方式是通過無線電，監聽到對方轟炸機和地面之間的通信內容，其中可能包含關於攻擊指令的信息。

但各國軍機執行敏感軍事任務時通常會保持無線電靜默，即便通過無線電聯絡也多使用加密頻道、暗語，或者通過保密度更高的數據鏈通信。西方傳媒稱「在座艙對話中聽到轟-6K轟炸機飛行員，確認針對航母進行模擬瞄準和發射反艦導彈的命令」，惟飛行員和武器操縱員的座艙內對話是通過機內通話器進行的，從外部根本無法監聽。

專家表示，在遠航訓練中，模擬發射是轟炸機的基本訓練課目，這和針對特定目標的模擬攻擊完全是兩個不同的概念。報道稱，美國軍方指責中國軍隊在南海進行正常的訓練是破壞穩定，更把美國航母不遠萬里跑到南海挑釁說成是「航行自由」，毫不掩飾其雙重標準。

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責任編輯：連兆鋒