▲ 烏克蘭也制裁中企 中美科技新戰場曝光

拜登上任後，中美科技戰不僅沒有緩和、還有更劇緊張的趨勢。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）日前罕有地批准制裁4間中國公司，均為烏克蘭重要航空引擎生產企業「馬達西奇公司（Motor Sich）」的投資者、他們正有意控制這間烏國的高科技公司。當地媒體分析，烏克蘭此舉背後有美國身影，美方試圖阻截中國獲取高端航空及航技術。

烏克蘭今次制裁的4間中國公司分別為天驕飛機控股有限公司、香港天驕控股有限公司、北京天驕航空產業投資有限公司、北京信威科技集團股份有限公司、以及中國公民王靖。

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烏克蘭通訊社報道，制裁清單上的前三間公司都以天驕命名，而北京信威集團則是控制北京天驕企業。被制裁的王靖，就是信威集團董事長王靖。

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制裁令之下，烏克蘭將凍結有關公司及個人的資產、限制其貿易往來等，並且不准把資金移出烏克蘭，為期3年到2024年一月為止。

北京天驕目前持有馬達西奇部分股份，但由於烏克蘭安全局（SBU）需要調查，股份於2017年被凍結；中國方面基於股份被凍結，向烏克蘭提出規模達35億美元的仲裁案。

儘管如此，有報道指北京天驕正尋求進一步控制馬達西奇公司。事實上早在2016年，天驕已向馬達西奇的所有人提出收購56%的股份；正因此事牽動烏克蘭當局的神經，凍結中方股份流通。

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根據公開資料，馬達西奇公司是全球最大的飛機和直升機發動機製造商之一，也是烏克蘭唯一的飛機和直升機發動機和工業燃氣渦輪機製造商。

值得注意是，在美國前總統特朗普（Donald Trump）任期之末，美國政府把北京天驕列入「軍事最終用戶（MEU）」清單，限制美國企業出口貨物給這家有能力發展飛機發動機等軍用品的公司。

而美國大使館上月曾聲明表示，北京天驕在烏克蘭的掠奪性投資和技術收購，具有轉移為中國軍事最終用途的風險，令人無法接受。

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因此今次烏克蘭罕有地鐵腕制裁中企，背後顯然有美國因素。烏克蘭著名的Apostrophe新聞網發表評論員文章，直指澤連斯基「捲入中美馬達西奇之爭」，是其對美妥協政策的延續，沒有明顯的好處，但有顯而易見的損失。

烏克蘭《基輔郵報》也表示，烏克蘭政府的制裁令應該會令美國滿意，但會激怒中國。

觀察者指，特朗普時代制裁天驕的命令，產生的影響能延續至拜登（Joe Biden）時代，反映拜登政府不會放鬆與中國的科技戰。

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遭制裁的天驕飛機控股有限公司回應稱，烏克蘭政府發布的制裁令非法、無理、粗暴地剝奪了天驕公司的合法權利，抛棄了雙方前期的協商成果，徹底打破了雙方和解的任何可能性。「我們對此行爲感到異常憤慨」；該公司將利用一切可能的法律武器，堅決維護自身合法權益。

中國商務部稍早前則表示，美國「羅織各種理由藉口」，打壓中國海外企業，敦促華府糾正此前一系列錯誤做法。

▲ 「馬達西奇公司（Motor Sich）」生產的飛機引擎。

▲ 「馬達西奇公司（Motor Sich）」產品。

▲ 「馬達西奇公司（Motor Sich）」產品。

▲ 「馬達西奇公司（Motor Sich）」徽號。

▲ 「馬達西奇公司（Motor Sich）」產品。

▲ 拜登延續中美科技戰。

責任編輯：鄧國強

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