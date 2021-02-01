▲ 中美周一隔空交手 拜登「恢復美國世界地位」藏刀鋒

拜登就任美國總統後，當地時間周一（1日）將發表上台首次外交演說，宣示「恢復美國在世界的地位」，儘管預期聚焦修復與盟友關係，未必大篇幅點名批評中國，但對中美關係走向仍具啟示作用；而同日、即香港時間今晚8時，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，亦會於中關係全國委員會（NCUSCR）發表演說，向美國社會傳遞信息，這令今夜將出現中美隔空喊話的畫面。

美國全國廣播公司（NBC）援引高級官員的話稱，拜登將於當地時間2月1日闡明其「恢復美國在世界上地位（ Restoring America's Place In The World）」外交政策。這將是拜登就職美國總統以來的第一次重要外交政策演說。

拜登或宣示修復盟友關係 應對中國挑戰

據了解，拜登將於2月1日前往美國國務院，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤後發表演說。

美國有線新聞網絡（CNN）引述美方官員說，拜登今次並非站在五角大樓或中央情報局發表演說，原因是談話只想帶出一個信息：拜登將重新、並致力於修復美國與盟友的關係，以同盟關係作為外交工具。

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CNN預計他的演講不會詳細觸及應對中國，伊朗，北韓，俄羅斯、或其他美國對手的戰略細節，但會表明尋求外交手段，回應這些國家。

事實上，拜登就職後接連同英、法、德、日等國領導人通電話，所談重點只有一個，就是修復盟邦關係；雖然英法德發佈的通話聲明均未提中國，但是白宮在這三份聲明中都不約而同地提到了中國。

拜登提名的國務卿、財長、防長等重要人選在參議院聽證會上皆維持了中國是美國最重要戰略競爭對手的強硬基調。

彭博社對此發表評論稱，雖然觀察人士曾預測，拜登上台後美中關係會逐漸緩和，但從拜登上述一系列的動作可以看出，美國在亞洲的安全性原則上並沒有軟化跡象。

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另一方面，美中關係全國委員會（NCUSCR）1月25日在官網公布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，將在香港時間2月1日晚8時就中美關係的現狀和前景，發表視頻講話。這將是1月20日拜登就任總統以來，中國外交體系高級官員對美國觀眾的首次講話。

楊潔篪今夜向美國喊話 宣示中美關係的北京立場

拜登上場後，中美關係何去何從備受關注。中國駐美大使崔天凱連續兩日喊話拜登政府，上周三（27日）提出中美「四要四不要」，要互信、不要誤判；要對話、不要對抗；要合作、不要爭鬥；要交流、不要隔絕。

他表示，把中國當作戰略對手和假想敵是嚴重戰略誤判，又認美若調整策略聯合盟友制衡中國，或導致新的失衡。他並警告，在中國主權、統一和領土完整問題上，不要挑戰中方的紅線。

中國駐美大使館官網則指，崔天凱出席中國人民爭取和平與裁軍協會與卡特中心舉辦的對話會，主題為「中美接觸42年：過去的成就，未來的調整」。

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責任編輯：鄧國強

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