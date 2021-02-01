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中國疫苗助塞爾維亞成歐陸第一！德國傳媒驚嘆

國情動向 13:10 2021/02/01

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中國疫苗助塞爾維亞成歐陸第一！德國傳媒驚嘆

新冠肺炎疫苗供不應求，多國面臨疫苗短缺，歐英、美加近日也為此磨擦之際，歐盟以外一個歐洲「邊陲小國」塞爾維亞異軍突起，疫苗接種率近日一躍成為全歐第二僅次英國、歐洲大陸第一絕塵歐盟發達國家。德國傳媒指出，塞爾維亞在歐洲疫苗競賽領先的主要原因，正是因為該國獲得了100萬劑中國國藥集團新冠疫苗。

彭博社統計顯示，截至1月底，按平均每100人已接種新冠疫苗劑量計算，塞爾維亞全球排行第七，達6.4劑，超過英國以外所有歐洲國家，並遙遙領先德國的2.8劑、法國的2.3劑。

德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）反問，塞爾維亞超過了德法以及所有其他歐盟國家，這怎麼可能？塞爾維亞衛生部長隆查爾（Zlatibor Lončar）向該報解釋：塞爾維亞與西方國家不同，致力於從所有供應商獲得疫苗，因此除了美國輝瑞/德國BioNTech合研疫苗，俄羅斯的「衛星V」和中國國藥疫苗也已經在塞爾維亞上市數周。

隆查爾還稱，自己身體力行，不僅是塞爾維亞，更是全歐洲第一個接種中國疫苗的人。「為了說服最頑固的懷疑者。」

匈牙利准用國藥疫苗 歐盟首國用中國疫苗

報道稱，塞爾維亞目前在疫苗接種競賽領先主要原因在於中國。中國至今已向塞爾維亞提供了100萬劑國藥疫苗，這對有700萬人口的塞爾維亞來說相當可觀。

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文章提及，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）去年3月在貝爾格萊德機場，迎接中國運送來的口罩和其他稀缺物資時，親吻了五星紅旗；當局其後更在貝爾格萊德市內，立起了「感謝您，習大哥」的大廣告。「這在歐洲引發驚呼。但到最近，就連不少武契奇最頑固的反對者也認為，這位總統與北京建立良好關係的努力得到了回報。」

首批中國疫苗抵達今年1月到達塞爾維亞時，武契奇也到了機場迎接。他在歡迎儀式上說：「我們為與中國的友好關係感到自豪。」他強調，他會和中國大使一起至少努力100天，確保疫苗的交付。

智利總統親自迎接 首批200萬劑科興疫苗運抵

中疾控專家：全國11億人接種才可群體免疫 料需2年

隆查爾表示，希望保持疫苗目前的接種速度。「我們的策略是在夏季來臨前實現群體免疫。儘管我們已經走上康莊大道，但也在特別關注秋季的情況，因為屆時需要為新的新冠疫苗接種週期和流感季做好準備。」

報道指出，周邊國家面對塞爾維亞的成功，既羨慕又懷疑。這些國家國內對政府的批評日益高漲，因為他們過於依賴COVAX計劃獲得疫苗。這計劃主要由歐盟出資、世衛組織實施，旨在確保經濟實力薄弱的國家無論財政資源如何，也能獲得疫苗。但批評者認為，與其只依靠COVAX，不如像塞爾維亞與擁有疫苗的國家雙邊談判有效。

不讓美國有機會攪局 環時：中國接種要比他們快

中國新冠疫苗已打2277萬劑 全球第二直追美國

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責任編輯：連兆鋒

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