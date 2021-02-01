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尼帕病毒會否變下場全球大瘟疫？台當局這樣評估

社會熱點 13:56 2021/02/01

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尼帕病毒會否變下場全球大瘟疫？台當局這樣評估

新冠病毒肺炎疫情蔓延全球，造成逾220萬人疫殁。這場慘烈瘟仍未知可時消散之際，有專家示警，「尼帕病毒（Nipah Virus，又譯立百病毒）」疫情也有造成全球大流行的風險，這種病毒已在多國出現病例，其中在中國大陸的致死率高達75%。台灣的流行疫情指揮中心表示，尼帕病毒會否延燒還要看其有否突變。

台灣的流行疫情指揮中心發言人莊人祥周一（1日）表示，尼帕病毒的主要自然宿主是在蝙蝠，過去在其他國家也曾發生疫情，1999年曾在馬來西亞和新加坡有疫情，2011年在孟加拉也有疫情。

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尼帕病毒未來是否可能發生大流行？莊人祥表示，這部分很難預料，病毒一直在演進，有時距離造成大流行僅差一小步，但這一小步需要很長時間去累積突變。

莊人祥表示，目前世界衛生組織都有在密切監視尼帕病毒，指揮中心對全球不同疫情也都會隨時做監測，就像這次的新冠肺炎疫情一樣。就算疫情發生在別的地區，但台灣都時時在監看並做相關風險評估，一旦有任何狀況，都會做相應的應變。

台：還要看病毒有否突變

總部設在荷蘭、由英國和荷蘭等國家出資的非營利組織「藥品可及性基金會」，稍早前發布獨立報告。內容指出，全球各大製藥公司雖加大力度應對新冠肺炎疫情時，對下一場疾病大流行卻幾無準備。

基金會執行長耶爾強調，若爆發尼帕病毒，疫情可能有引發下一場大流行的風險。這種病毒最早在馬來西亞發現。耶爾表示，「尼帕病毒是另一個引人高度關切的新興傳染病，可能隨時會爆發。下一場疾病大流行可能是具有抗藥性的傳染病。」

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尼帕病毒的天然宿主為果蝠，過去在孟加拉和印度曾引起疫情，可能與飲用被蝙蝠尿污染的椰棗汁有關。英國《衛報（The Guardian）》指出，尼帕病毒可能引起嚴重呼吸道症狀、腦炎和腦腫脹，死亡率介於40%至75%之間，端視疫情爆發地點而定。

這種病毒的天然宿主為果蝠，過去在孟加拉和印度曾引起疫情，可能與飲用被蝙蝠尿污染的椰棗汁有關。

【知識庫：何謂尼帕病毒感染（香港衛生防護中心資料）】

傳播途徑

尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠的尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品如椰棗原汁。

尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物。

病徵

受尼帕病毒感染的人可以沒有徵狀。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。個案病死率約為40％至75％。

潛伏期

症狀通常在感染尼帕病毒後約4至14天開始出現，但亦可能長達45天。

治理方法

目前，尼帕病毒感染尚沒有有效的治療藥物。

預防方法

暫時沒有預防尼帕病毒感染的疫苗。

市民前往受尼帕病毒影響的地方應採取以下措施以降低感染風險：

避免接觸農場動物或野生動物，尤其是蝙蝠和豬隻。
注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。
注重食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮。避免喝椰棗原汁。
任何人如需處理動物或其組織，應穿著適當的保護衣物。

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責任編輯：鄧國強

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