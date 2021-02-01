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【中國樓市】地方兩會三大熱詞 聚焦樓市這些方面

經濟脈搏 14:24 2021/02/01

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地方「兩會」陸續召開，透出各地新一年對樓市的期許，其中，堅持「房住不炒」、規範发展住房租賃市場、老舊小區改造等熱詞頻現。至於老舊小區改造，分析指，舊改取代拆遷，成為樓市的下個发力點基本無懸念，但僅依賴財政資金致使資金缺口較大，未來要引導社會資金參與其中。

2021年舊改力度會繼續強化

據《中國證券報》報道，2021年，老舊小區改造、舊城改造、城市更新、完善住房租賃市場等關鍵詞頻繁出現在地方政府工作報告中，不少地方對老舊小區改造開工項目等提出具體規劃。

北京市提出，完善長租房政策，規範租賃市場秩序，努力解決好住房突出問題。大力實施城市更新行動，更新改造300個老舊小區。上海市提出，要完成70萬平方米中心城區成片二級舊里以下房屋改造，實施1,000萬平方米舊住房更新改造，加快租賃房建設，形成供應5.3萬套。

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「舊改取代拆遷，成為房地產市場的下一個发力點基本沒有懸念，2021年舊改力度會繼續強化。但同時也要注意到，就目前來看，開发商介入老舊小區改造程度不高，居民出資意願較低，舊改過度依賴財政資金，致使資金缺口較大。未來還需在政策上進一步加大支持力度，積極引導社會資金參與其中。」廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示。

料未來再有城市收緊調控

對於住房租賃市場，平安證券首席經濟學家鍾正生稱，大力发展租賃住房是新发展格局下的必然之舉。发展好租賃住房市場需從三方面入手。

  • 一是落實「租售同權」，特別是優質教育資源的同權化。
  • 二是在資金方面，不僅需要加大金融市場對租賃住房的支持力度，更多地吸納社會資本、政府資本等多種資金，「多渠並舉」擴大建設資金來源。更重要的是，要形成「開发-培育-退出-開发」的投融資閉環。
  • 三是在土地方面，拓寬用地來源，運用市場化手段盤活現有存量住房，並完善相應的監管舉措，也可采用劃撥等行政手段提供新的、低價的租賃住房建設用地。

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至於「房住不炒」，上海、深圳、杭州等核心重點城市近期接連出台新一輪調控政策。分析預計後續會有城市繼續跟進調控，尤其是長三角等區域的其他熱點城市。在調控加強和金融政策趨嚴的態勢下，短期內房地產市場交易或降溫，價格趨穩。

責任編輯：尹航

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